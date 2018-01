Leon Magdalenc: Sarkazem je moj orgazem

V eni manjši ljubljanski zabavni štacuni lahko kupite majice z napisom »Sarkazem je moj orgazem«. In ta teden smo orgazme doživljali kot po tekočem traku. Avtorica je bila najbolj pravična stranka v tem prostoru, ki vam že obljublja s plakatov, da bo v zdravstvu naredila red. Ja, v tej državi to potrebujemo. Red, red in še enkrat red. Živimo v totalnem kaosu, vse je pred propadom in razpadom, nič ne deluje, vse je zavoženo, vse je vprašljivo in kratkega daha. Skratka, smo pred vesoljnim potopom. Gospodarska rast, manj brezposelnih in še drugi kazalci so čisti fake news. Baražni ogenj z dimno zaveso. Za njo se skriva pokopališče.