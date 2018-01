Le pomislite – kolikokrat ste na naših cestah uzrli limuzinske različice avtomobilov, kot so golf (ki mu je ime jetta), focus, astra, megane, mazda3 in podobnih? Stavili bi, da zelo redko. In povsem enako velja za limuzinsko izvedenko honde civic, ki ima v imenu še priponko grand in smo jo tokrat v obliki nove generacije popeljali na test. Ter se med drugim znova skušali prepričati, zakaj se bo zanjo odločilo manj kupcev kot za kombilimuzinsko. Kakorkoli, limuzina nas ni pustila hladnih, saj je ta 4,65 metra dolg štirikolesnik (13 centimetrov več od kombilimuzine, kar je zaradi daljšega zadka logično) oblikovan tako skladno, celo atraktivno, da ji v tem pogledu v primerjavi s kombilimuzino ne manjka prav nič. Ravno to je namreč za »evropski« okus in navade pogosto razlog, da se kupci ne odločajo za limuzine teh velikosti...…

Pa drugo? Hja, vse ostale razlike so tudi v tem primeru takšne kot sicer pri primerjavi tovrstnih vozil. Že res, da ima civic grand po litrih celo nekaj večji prtljažni prostor (519 litrov, petvratni 478), a kaj, ko je ta zaradi bistveno manjše odprtine in oblike, ki prostor prinese zgolj v dolžino, ne pa tudi v višino, enako bistveno manj uporaben. Na zadnji klopi smo imeli ob enaki medosni razdalji (270 centimetrov) za noge enako (dovolj) prostora kot pri kombilimuzini, morda pa malenkost manj za glavo. Minimalna razlika je bila zaradi razlike v dolžini tudi pri okretnosti na majhnih prostorih (v mestu), vse ostalo pa je bilo zelo podobno in razlike skoraj neobčutne.

To pomeni, da sta počutje in položaj za volanom zelo dobra, da so sedeži udobni in da se avto, kot smo pri Hondi vajeni, pelje odlično tako v dinamičnem kot umirjenem režimu. Za to poskrbi tudi 1,5-litrski turbobencinski motor s 182 konjskimi močmi (134 kilovati), ki je zelo odziven in živahen (pospešek do stotice 8,6 sekunde), ob tem pa tudi precej tih ali vsaj v potniški kabini komaj slišen. Voznikovo delovno okolje je sicer v tokratni generaciji civica manj nevsakdanje kot doslej, bolj neizstopajoče, a kakovostno in urejeno. Na sredini armaturne plošče kraljuje zaslon na dotik in glede tega si ne moremo kaj, da ne bi spet pograjali izostanek večjega števila fizičnih gumbov in predvsem nekaj ločenih, vsaj za klimatizacijo. Omenjeni zaslon ni ravno katastrofalno slabo odziven, a marsikaj bi bilo enostavneje in bistveno hitreje le z nekaj dodanimi gumbi…

Ker je bil testni model opremljen z najvišjo stopnjo opreme executive, mu ni manjkalo nič. A je zato tudi njegova cena kar zasoljena, na 28.490 evrov, pri čemer pa je potrebna dodatna razlaga – testni civic grand je namreč že v osnovi opremljen zelo dobro, z osnovno opremo comfort pa bi bil pet tisočakov ugodnejši, ob tem pa na vse modele trenutno ponujajo 3500 evrov popusta.