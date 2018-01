Potem ko je ljubljanska mestna občina z zasebnim partnerjem, podjetjem Trigemini, v Štepanjskem naselju odprla nov center športnega življenja Baza, se letos občini obeta še en uspešen razplet javno-zasebnega partnerstva. Družba BTC, zasebna partnerica občine v projektu prenove starega letališča v Mostah, se bo obnove precej dotrajanih stavb ob Letališki cesti namreč lotila še letos. Odprtje prvega civilnega, nato pa športnega letališča v novi podobi in z novimi vsebinami načrtujejo prihodnje leto.

Javno-zasebni projekt, s katerim je občina želela obnoviti letališče, je bil nekaj časa na trhlih temeljih, saj mestu ni uspelo takoj najti zasebnika, ki bi bil pod pogoji, določenimi v javnem razpisu, pripravljen dotrajano moščansko letališče obnoviti. Po spremembi razpisa sta občina in družba BTC aprila lani podpisali pogodbo o obnovi objektov, od leta 2011 zaščitenih tudi kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

Letalstvo in čokolada

Obnova območja, kjer je med letoma 1933 in 1979 delovalo letališče, obsega obnovo nekdanje letališke stavbe in kontrolnega stolpa ter ureditev okolice in zelenic, vključno z ureditvijo otroškega igrišča.

Kot so sporočili iz družbe BTC, načrtujejo ureditev restavracije s slaščičarno, medtem ko bodo v stolpu uredili kulturno etnološko zbirko na temo zgodovine letalstva. Pogodba med občino in BTC ob tem veleva, da morajo biti muzejske zbirke »brezplačno dostopne po urniku, ki je običajen za muzejsko dejavnost«. V letališki stavbi je predvidena restavracija s slaščičarno, v družbi pa med drugim napovedujejo organizacijo delavnic, katerih rdeča nit bodo čokoladni izdelki. »Obiskovalci bodo lahko v živo spremljali, kako se delajo čokolada in čokoladni izdelki,« je načrtovano sobivanje kulinarike in letalstva ob Letališki cesti v imenu družbe pojasnila direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi Maja Oven.