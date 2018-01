Ptujska Intera se je kot prvo slovensko podjetje pridružila globalnemu gibanju Pledge 1 %. Gre za mednarodno mrežo uspešnih podjetij, ki so se prostovoljno zavezala, da bodo vsaj en odstotek svojih virov (kapitala, dobička, produkta in/ali časa zaposlenih) namenjala podpori lokalnemu okolju. Družbeno odgovorna Intera te deleže že vsa leta močno presega.

Gibanje Pledge 1% (Zaveza 1%), ki se mu je priključilo že več kot 1500 podjetij iz 40 držav (med drugim Salesforce, Atlassian in Yahoo), si prizadeva, da bi podjetja po vsem svetu v temelje svojega poslovanja vgradila iskreno željo po dobrobiti skupnosti. Podjetja in posameznike izziva in opogumlja, naj se zavežejo, da bodo vsaj en odstotek svojega produkta (izdelka ali storitve), en odstotek kapitala, en odstotek dobička in/ali en odstotek časa zaposlenih darovali v dobro skupnosti.

»Prav je, da svoje uspehe delimo z lokalnim okoljem. Z včlanitvijo v mrežo Pledge 1% smo to svojo prepričanje, prakso in zavezanost le potrdili in upamo, da se bo podobno odločilo še katero slovensko podjetje. Veliko sodelujemo z lokalnim okoljem predvsem na področju izobraževanja, zdaj pa želimo vsa ta naša prizadevanja še nekoliko bolj formalizirati, « je povedal direktor Intere Peter Ladič. Ustanovitelj podjetja Davorin Gabrovec, ki ima bogate mednarodne izkušnje iz poslovnega sveta, je dodal: »Filantropijo je mogoče in treba vključiti v poslovni model vsakega podjetja.« V Pledge 1 % je včlanjeno tudi Interino sestrsko podjetje Databox, ki ga je prav tako ustanovil Gabrovec.

»Navdušeni smo, da se nam je pridružilo odlično podjetje iz Slovenije,« je dejala Amy Lesnick, direktorica organizacije Pledge 1%. »Prepričani smo, da bo Intera s svojim delovanjem še naprej zgled drugim podjetjem tako v lokalnem kot regionalnem okolju, da vračanje skupnosti postavijo za novo normo in temeljno vrednoto v poslovanju.«

V podjetju Intera, ki s svojo spletno in mobilno aplikacijo Intrix soustvarja svetovne trende na področju visokotehnoloških poslovnih rešitev, uspeha nikoli niso merili le s finančnimi kazalniki. Gojijo kulturo prijateljsko naravnanega podjetja, ki se trudi blagodejno vplivati na vse deležnike. Med drugim se lahko pohvalijo, da so bili prepoznani za najboljšega zaposlovalca v Zlati niti 2013 med majhnimi podjetji, imajo certifikat družini prijazno podjetje in zlato oceno bonitetne odličnosti AAA.