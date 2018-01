Raziskovalci so preučili nedavno odkrite ostanke fosilov metuljev in vešč, najdenih v Nemčiji, in jih datirali v dobo Triasa oziroma Jure. Svoje analize so objavili v članku v reviji Science Advances, njihove ugotovitve pa kažejo predvsem na to, da so insekti iz družine Lapidoptera (kamor spadajo metulji in vešče) živeli tudi v času dinozavrov in nastali, še preden so se na Zemlji pojavile cvetlice, kot jih poznamo danes.

Na fosilih so namreč našli tudi ostanke razvitega rilca, dolge in tanke konice, s katerimi metulji nabirajo nektar iz cvetočih rastlin. Razvoj tega organa so znanstveniki sprva povezovali hkratno z razvojem cvetlic, a nove raziskave kažejo, da so metulji rilec razvili iz prvotno drugačnih razlogov.

»Naše raziskave kažejo, da so metulji in vešče jezik razvili neodvisno od pojava cvetlic, ki so se pojavile okoli 70 milijonov let kasneje,« pravi Bas van de Shootbrugge, vodja raziskovalcev v študiji. Metulji so se namreč pred tem hranili s kapljicami sladkornega nektarja z golosemenk, ki so bile v obdobju Jure precej razširjene. Rastline so nektar uporabljale za zajemanje cvetnega prahu v zraku, kot to počno še danes.

»S tem, ko preučujemo, kako so bili insekti skozi svojo evolucijo izpostavljeni velikemu toplogrednemu segrevanju na začetku obdobja Jure, lahko predvidimo, kako se bodo insekti odzvali na razmere trenutnega spreminjanja ozračja, ki ga je povzročil človek,« pravi soavtor študije Timo van Eldijk z Univerze na Nizozemskem.