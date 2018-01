Ranka Ivelja: Sreča po slovensko ali zakaj ni vsak svoje sreče kovač

Psihologi in psihiatri znajo povedati, da je januar za veliko ljudi težak, komaj znosen mesec. Ko izginejo stojnice, začnejo ugašati lučke in izhlapijo maligani, se namreč znova razgalijo ostri robovi vsakdana. Poravnati je treba račune za zamenjavo umetno ustvarjene decembrske evforije z veselostjo in navdušenjem, celo srečo. Soočiti se je treba s tukaj in zdaj, z jaz in ti, z močjo in nemočjo… Januarja začne število samomorov spet naraščati.