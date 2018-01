Ista vlada pa je po ekspresnem postopku dosegla uveljavitev zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v občini Hoče - Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16). Z njim (člen 11) si je zagotovila tudi, da se nepremičnine, navedene v sklepu vlade iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona, na razvojnem območju lahko tudi razlastijo.

Le zakaj se tega ni domislila ne ta ne katera prejšnja vlada tudi v primeru gozdov »v lasti« Rimskokatoliške cerkve, kajti če kaj, potem so slovenski gozdovi tisto nepremično državno (nacionalno) premoženje (in bogastvo), ki se mora (!) šteti kot javna korist.

Da je aktualna vlada le nadaljevanje vseh prejšnjih vlad – tudi Janševe – dokazujejo kandidati in kandidatke, izvoljeni v državni zbor leta 2014 iz politične stranke SMC, ki so v preteklosti kandidirali tako za SD, LDS in SDS (ali pa vsaj njihove žene).

Boste, volilke in volilci, še kar naprej pridno glasovali vsevprek izmed 90 in več političnih strank ali boste zahtevali spremembo volilne in referendumske zakonodaje, na osnovi katere boste lahko sami samostojno in neposredno postavljali svoje kandidate za volitve – poleg političnih strank, ki so v Ustavi RS omenjene le enkrat ali dvakrat, in še to zgolj z negativno konotacijo?

Ida Čuden Rebula, Sežana