Čeprav je košarkarska sezona v polnem teku, se za košarkarsko Petrol Olimpijo začenja novo obdobje. Po manj kot sezoni in pol je namreč v ponedeljek Gašper Okorn moral zapustiti mesto trenerja, zamenjal pa ga je Zoran Martić, ki bo danes ob 20. uri v 10. krogu Fibine lige prvakov na gostovanju pri Bayreuthu prvič vodil ljubljansko moštvo. »Za analizo nasprotnika praktično nisem imel časa, saj se bolj osredotočam na spoznavanje svojih igralcev. Obračun v Nemčiji bomo izkoristili, da popravimo, kolikor je mogoče v tako kratkem času, določene zadeve v naši igri. Predvsem me zanimata boljši skok in obramba,« je jasen Zoran Martić.

Lisac: Ni bilo dovolj discipline

Čeprav so bili dnevi pred novim letom in po njem v taboru Olimpije burni, pa v ponedeljek praktično nihče ni slutil, da lahko pride do trenerske menjave. Gašper Okorn je tako še odvodil dopoldanski trening, večernega pa že Zoran Martić. »Zaradi napornega urnika je med trenerjem in igralci prišlo do prenasičenosti. Morate vedeti, da je Olimpija do zdaj odigrala toliko tekem, kot jih večina klubov v celi sezoni. Rezultatsko smo začeli padati, nobeni prijemi pa niso prinesli spremembe. Moja ocena je, da v moštvu ni bilo dovolj discipline, zato smo se odločili za menjavo. Z Gašperjem Okornom smo se razšli v korektnih odnosih,« je odločitev pojasnil direktor kluba Roman Lisac.

Nekdanji generalni direktor lige ABA je ob tem znova poudaril, da je v letošnji sezoni še vedno v ospredju sanacija, višje rezultatske cilje pa bo Olimpija zasledovala v prihodnji sezoni, v katero bo krenila z višjim proračunom. »Temelje za naslednjo sezono postavljamo že zdaj. Poleti bo prepozno,« je pripomnil Lisac in pojasnil, da če se bo Zoran Martić do konca sezone izkazal, s podaljšanjem sodelovanja, ki je za zdaj sklenjeno do konca sezone, ne bo težav. »Pričakujem, da bo Martić iz moštva, ki ga sicer ni sestavil sam, iztisnil maksimum. Do zdaj mislim, da temu ni bilo tako. Vsekakor je tega sposoben. Zaslužil si je priložnost in bil v karieri pri Olimpiji prevečkrat spregledan.«

Ko smo Olimpijinemu direktorju zastavili vprašanje, zakaj ni sprejel Okornovega ponujenega odstopa pred nekaj dnevi, s čimer bi klub privarčeval pri odpravnini, ni ponudil neposrednega odgovora. »Ne bi rad pogreval preteklih stvari. Razhod Olimpije in Okorna je bil maksimalno korekten, klub pa ga zagotovo ne bo izplačeval do konca sezone. Verjemite, da delamo maksimalno skrbno in v dobro kluba,« je odločno poudaril Lisac. Po naših podatkih bo moralo vodstvo skladno z določilom v pogodbi Okornu izplačati odpravnino v višini treh plač.

Glede na to, da je Olimpijin direktor z mislimi že usmerjen k naslednji sezoni, nas je zanimalo, ali zmaje v njej še naprej čaka neusmiljen ritem treh tekem na teden, ki ga očitno ne more dohajati. »Absolutno sem proti, da Olimpija od začetka nastopa v državnem prvenstvu. Stoodstotno sem prepričan, da je zadeva rešljiva,« je odgovoril in za konec še izdal, da se stvari glede prihoda Mirze Begića urejajo. »Edina težava je še 'letter od clearance' (dovolilnica za prestop, op. p.), ki ga mora izdati Košarkarska zveza Irana.« Kot smo izvedeli, Mirza Begić v Stožicah ob odsotnosti ekipe že opravlja lažje kondicijske treninge, kar pomeni, da je resnično tik pred podpisom pogodbe. Zanimivo bo videti, ali bo ta veljala le do konca sezone, kot naj bi si želel Lisac, ali bo daljša, kar naj bi bila želja Begića, ki bi rad pri Olimpiji sklenil kariero. Ob tem še dodajmo, da naj 215 centimetrov visoki center ne bi bil zadnja okrepitev Ljubljančanov. Šušlja se namreč o Juretu Balažiču, ki po prihodu trenerja Nenada Markovića ni zadovoljen z vlogo pri Gaziantepu, in Saši Zagorcu, ki je prekinil sodelovanj z madžarskim Sopronijem.