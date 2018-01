Eden mojih prvih obiskov Mokrin pred leti se je začel v hotelu Cube, v katerem je bilo za dva tedna nastanjenih šestdeset študentov, ki so sodelovali v terenski raziskavi proizvajalca slovite membrane, ki skrbi za nepremočljivost oblačil in obutve. Težko si je predstavljati zabavnejše delo: naročnik raziskave je od »poskusnih zajčkov« pričakoval le, da bodo v njihovih rokavicah, opremljeni s tipali na prstih, ves dan smučali. Tako so vsak dan presmučali od 50 do 100 kilometrov.

Cube je namenjen mladim dušam, vendar je s svojo zabavno prostorsko, uporabnih domislic polno zasnovo za vsakogar odlično izhodišče pri spoznavanju enega najboljših smučišč v Avstriji, s 110 kilometri razgibanih, različno zahtevnih in odlično urejenih smučarskih prog pa tudi največjega smučišča na avstrijskem Koroškem.

Seveda je za bivanje na Mokrinah, poleti priljubljenih med pohodniki in gorskimi kolesarji, na voljo tudi dovolj tradicionalnejše hotelske in apartmajske ponudbe, zagotovo pa so v zimskih mesecih najpomembnejša stvar smučarski tereni, dosegljivi iz osrednje Slovenije v dveh urah zmerne avtomobilske vožnje. Zaradi svoje mikroklime in vpliva jadranskih ciklonov je »mokro polje« v objemu Karnijskih Alp od začetka decembra do sredine aprila obilno preskrbljeno s snežnimi padavinami. Kot pravijo v šmohorski turistični agenciji NLW, skozi zimo zapade v povprečju štiri metre in pol snega, zavidljivo število sončnih dni pa jim omogoča, da Mokrine tržijo kot pametno alternativo smučiščem v severnem delu Alp.

S proge na progo Seveda se boste med šolskimi počitnicami morali prilagoditi gostejšemu smučarskemu prometu, tudi v vrsti bo treba čakati pred katero od žičnic. A če vam uspe dnevni pobeg, po možnosti med tednom, še v zgodnjih januarskih dneh, se boste počutili, kot da so prostrana smučišča le vaša. Proge so odlično pripravljene, precej dolge, povezane z gladko delujočim preglednim sistemom žičnic. Kot pionirji umetnega zasneževanja v Avstriji na Mokrinah odlično skrbijo tudi za smučarsko podlago, ki dopušča hitre spuste še ob koncu smučarskega dneva. Zagretemu smučarju se ob obilici krasnih prog zdi škoda vsake minute, ki jo zapravi za kaj drugega kot za smučanje. Pred letošnjo zimsko sezono so, kot navajajo v agenciji NLW, v izboljšanje in dodatno infrastrukturo vložili 19 milijonov evrov. Med drugim so razširili proge (večina od njih omogoča široke in hitre zavoje), izboljšali so zasneževalne naprave, uredili pa so tudi nov vadbeni poligon z žičnico za začetnike, tekoči trak in stavbo smučarske šole ob dolinski postaji kabinske žičnice Millennium-Express. Ta te v 15 minutah prepelje na več kot 1800 metrov nadmorske višine, na izhodišče skoraj osem kilometrov dolge Carnie, daleč naokoli najočarljivejše proge. Z malo sreče se lahko na njej priključiš kakšnemu boljšemu smučarju, poskušaš slediti njegovim zavojem in občasnim skokom z roba ob progi in, če stegna zdržijo, si ob izteku proge v smučarskih nebesih.

Reberca na smučkah Kot varčni Kranjec lahko smučarske napore do štirih popoldne, ko se žičnice ustavijo, preneseš z energijsko tablico v žepu in hitrim čajem v eni od koč, ki jih ob postajah žičnic na mokrinskih smučiščih ne manjka. Gostitelji na smučarskem dnevu sredi decembra so nam sicer ponudili dobro alternativo: bombardino, topli jajčni liker, ki te ob minusu v zraku prav dobro pogreje navznoter. Na Kofelalmu, enem glavnih žičniških vozlišč, stoji nad 1900 metri nadmorske višine prostrana koča z ogromno teraso, s katere nese pogled proti severu na Visoke Ture z Velikim Klekom, proti jugu pa na Julijske Alpe in Dolomite s pogorjem Tri Cine (po mokrinskih pobočjih se lahko spustite tudi na italijansko stran meje). V koči je prijetno toplo in seveda glasno. Ko natakarja vprašam, kaj priporoča za pod zob, takoj zazna naglas v moji angleščini in po hrvaško izstreli – svinjska rebrca. Obrok je obilen, jed izvrstno pečena in začinjena, da niti po naključju ni prostora (še manj pa časa) za sladico. Edina zamera visokogorskemu kosilu bi lahko bila, da je bil za preostalo uro smučanja želodec kar prepoln.