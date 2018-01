Ilustracije pod skupnim imenom Gozdne živali v podobi so nastale v okviru lanskega projekta Likovna in vsebinska dopolnitev predstavitve gozdnih živali v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Poleg originalnih ilustracij bodo na ogled tudi nekatere upodobljene živali, predstavljene pa bodo tudi uporabljene tehnike in potek izdelave znanstvene ilustracije. Ker mineva tudi 80 let od odkritja neveljskega mamuta, so v muzeju ob jubileju pripravili cikel predavanj. »Neveljski mamut s svojim okostjem zagotovo zbuja pozornost med običajnimi paleontološkimi najdbami, kar se je pokazalo že takoj po odkritju. Njegovo izkopavanje je bilo polno doživetij in neprestanega boja za kosti, nastale pa so celo hude osebne zamere. Za samo izkopavanje, zaščito in postavitev okostja v muzeju je bilo potrebno večletno delo, ki so ga dokončno zaključili šele pred desetletji, ko je bila izdelana replika okostja,« so v muzeju zapisali v vabilu na predavanje, ki bo v četrtek, 18. januarja ob 18. uri. Predavanje bo vodil Matija Križnar.