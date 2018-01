Kot je povedal prvi nadzornik Damjan Belič, bodo o tem razpravljali po prvem srečanju nominacijske komisije za imenovanje tretjega člana uprave, ki ga v Slovenskem državnem holdingu (SDH) iščejo z mednarodnim razpisom, rok za vloge nanj pa se je iztekel v ponedeljek.

Kot so naknadno sporočili iz SDH, Glavina in Drobne Popovičeva predlagata, da se z upravo sklene poseben pisni dogovor o odpravi aneksov, tako da bi se osnovna plača kot fiksni del prejemkov vrnila na raven pred povišanjem.

»Po temeljitem razmisleku sva ocenili, da politizacija teme in njene zlorabe v predvolilne namene, ki se je odvijala več dni po sprejetju sklepa nadzornega sveta in transparentne seznanitve javnosti istega dne, škoduje SDH kot instituciji in tudi nemotenemu opravljanju nalog,« sta pojasnili v skupni pisni izjavi. Ob tem sta se zahvalili nadzornikom, da so »izkazane finančne in nefinančne rezultate dela uprave ustrezno prepoznali in jih strokovno ter v dobri veri tudi finančno ovrednotili«.

Nadzorni svet SDH je aneksa k pogodbama o zaposlitvi Glavine in Drobne Popovičeve potrdil tik pred božično-novoletnimi prazniki na dopisni seji. S tem so jima osnovno bruto plačo dvignili za okoli 40 odstotkov na skoraj 15.500 oz. nekaj manj kot 14.000 evrov bruto. Ta korak je dvignil kar nekaj prahu v javnosti in tudi v koaliciji, zato je vlada minuli teden od Beliča terjala pojasnilo. Belič je danes povedal, da bo neodvisno od odločitve predsednice in članice uprave to poročilo do današnjega roka pripravil.