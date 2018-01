Od prvega vzpona na Triglav v letošnjem letu mineva 240 let in pomembno obletnico bodo zaznamovali tudi v Triglavskem narodnem parku. Med številnimi dogodki, ki se bodo zvrstili v parku in njegovi okolici, bodo na Bledu, v Bohinju, Trenti, Kobaridu in Mojstrani pripravili pogovorne večere o Triglavu in njegovem pomenu. »Dogodke bo spremljala fotografska razstava, ki jo želimo pripraviti skupaj s fotografi. Zato Javni zavod Triglavski narodni park poziva k sodelovanju na fotografskem natečaju na temo 240-letnice prvega pristopa na Triglav v najširšem pomenu,« so zapisali. »Tematika je zelo široka in zajema vse žanre: krajino, živi in neživi svet, gorništvo, šport, etnologijo, zgodovino, naravovarstvo, Triglavski narodni park, turizem, pašništvo,« naštevajo v Triglavskem narodnem parku. Opozarjajo, da so prav tako zanimivi tudi sodobni fotografski komentarji na problematiko obiskovanja gora.

K natečaju se lahko prijavijo ljubiteljski ali profesionalni fotografi in fotografinje bodisi kot posamezniki, skupina ali fotografsko društvo. Slike naj bodo v največji resoluciji in brez dodatkov, kot so podpisi, besedila, okvirji, nepravokotni obrezi in podobno. Vsak sodelujoči lahko predloži do pet fotografij, ki so lahko v fizični ali digitalni obliki. Nikar naj se avtorji k fotografijam ne podpišejo, temveč naj zapišejo le svoje geslo, v ločeni zapečateni kuverti, označeni z izbranim geslom, pa naj bodo podatki avtorja (ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka), dodajajo v zavodu.

Fotografije bodo na sedežu Triglavskega narodnega parka na Ljubljanski 27 na Bledu zbirali do 31. januarja. Tja jih avtorji lahko pošljejo po pošti ali jih prinesejo osebno. Fotografije bo pregledala in izbrala tričlanska strokovna komisija. Trideset izbranih fotografij bo tvorilo razstavo, ki bo letos gostovala na Bledu, v Bohinju, Kobaridu, Trenti in Mojstrani na informacijskih točkah Triglavskega narodnega parka. Rezultate oziroma izbrana gesla bodo na spletni strani www.tnp.si objavili do 7. februarja. »Komisija bo izbrala tudi tri najboljše fotografije, nagrada za avtorje najboljših fotografij pa bo samostojna fotografska razstava v katerem od centrov Triglavskega narodnega parka v letu 2019 ali 2020, odvisno od dogovora,« še dodajajo v zavodu. pe