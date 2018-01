Potovanje skozi prostor že obvladamo. Sicer še nismo tako daleč, da bi skakali na prav velike razdalje, pa vendar je sodobna mobilnost že dokaj dobro urejena. Skakanja iz dimenzije v dimenzijo in skozi čas še ne obvladamo. No, sem ter tja se znamo temu približati, pa tega še niti ne vemo. Če bi radi vsaj malce zajadrali v te vode »zone somraka«, se morate usesti v Fordova avtomobila, ki sta si na prvi pogled tako zelo podobna in istočasno svetove narazen. Kar je bil tudi namen fordovcev, saj želijo ponuditi nekaj, kar ustreza denarnici in okusu različnih kupcev, ki se gnetejo v segmentu manjših avtomobilov. Fiesta in ka+, dve podobni zgodbi s popolnoma različnima predznakoma.

Fiesta je na evropskih cestah pravi zimzeleni avtomobil, iz generacije v generacijo zna prepričati, najnovejša generacija je šla še korak dlje in ponuja to, česar smo bili nekoč vajeni samo v dražjih avtomobilih. Poleg zanimive oblike, ki nakazuje, da ni nujno več »le« majhen avtomobil za mestne potrebe, ponuja še nekaj več. Nekaj več živahnosti in drugačnosti. Njena dolžina z dobrimi štiri metri govori svoj jezik, piko na i doda 292-litrski osnovni prtljažnik, torej se pri tem avtomobilu ne boste ustrašili niti prevoza malce večjega tovora, kot je nekaj nakupovalnih vrečk. In ob tem boste celo uživali.

Ka+ je na drugi strani iz povsem druge zgodbe. Želi si postati cenovno ugodnejša alternativa fiesti in to mu, roko na srce, lahko tudi zelo dobro uspeva. Vidi se mu, da se njegovi načrtovalci le niso želeli preveč izpostavljati in preveč segati v domeno fieste, že tako in tako sta si po svoje prevelika tekmeca. Oblikovno ni in noče biti na ravni fieste, enako velja tudi za celoten vtis v notranjosti, ki je nekoliko bolj »osnoven«, a vendar ni nujno, da razočara. Je nekoliko manjši, pa čeprav ima zdaj oznako plus, saj meri v dolžino 3,9 metra (fiesta 4,04 m), a je s 152 centimetri tudi nekaj centimetrov višji od fieste (148 cm), kar se pozna v notranjosti. Enostavno je avtomobil, ki cilja na druge kupce, in to zelo uspešno. Pozna pa se dobrih 20 litrov manj prtljažnika, saj v ka+ meri vsega 270 litrov, torej bo ta moral zadostovati res le za nakupovalne vrečke.

Pri motorju je razlika še bolj očitna. Testna fiesta se odlično znajde s sodobnim enolitrskim trivaljnikom, ki zmore ravno pravšnjih 100 konjičev, motor pa prepriča na vseh področjih, zaradi česar je lahko več kot le logična izbira. Tudi poraba s 5,7 litra na 100 kilometrov je pravšnja, torej lahko temu motorju damo samo odlično oceno. Na drugi strani je 1,2-litrski klasični bencinski štirivaljnik v ka+, ki je iz nekega drugega časa. 85 konjičev je na papirju dovolj in v mestu tudi, a že kakšen malce daljši klanec ta motor zelo hitro upeha. In kot je to že v navadi, tudi porabi nekaj več, na testu se je zadovoljil s 6,6 litra goriva na 100 kilometrov. Razlika je torej več kot očitna na vseh ravneh.

Mogoče bo Fordove prodajnike zaskrbelo, pa to ne bi bilo preveliko presenečenje, če bi kupec prišel v salon po fiesto in se odpeljal s ka+. Zakaj? Mogoče zato, ker ne želi preveč sodobnih trendov, ko mu zadostuje osnovna oprema in vseeno udobna vožnja, ko ne potrebuje preveč motornih konjičev, a so ti, ki so na voljo, povsem dovolj za vsakodnevno vožnjo po mestnih ulicah. Še najbolj bi ga lahko prepričal pogled na cenik. Kajti ka+ stane z opremo trend 11.900 evrov, fiesta, ki je sicer v prav vseh pogledih sodobnejša, udobnejša in zmogljivejša, pa 17.320 evrov. Res je sicer, da je opremljena z opremo titanium, torej tako rekoč vsem, kar naj bi sodobni avtomobil imel (od varnostne do udobnostne elektronske opreme, bolj kakovostnih materialov in ne nazadnje bolj zmogljivega motorja), mogoče ima še kakšno stvar preveč, a za dobrih 5000 evrov se s ka+ vseeno že vozite nekaj časa. Le da se morajo potniki zadovoljiti z nekoliko manj udobja, voznik pa z manj elektronske pomoči. A da ne bo pomote, ima vse najnujnejše že v edinem paketu opreme trend, torej voznik ne bo prikrajšan za nič tistega, kar danes jemljemo za samoumevno, vključno s povezavo bluetooth in še bi lahko naštevali.

A kot je v navadi, čas naredi svoje, fiesta je tista, ki nakazuje smer v prihodnost, ka+ pa je kljub vsemu trudu le njena cenejša alternativa. Cena gor ali dol.