V dunajskem umetnostnozgodovinskem muzeju, kjer hranijo eno največjih zbirk del Petra Paula Rubensa (1577–1640), je do 21. januarja na ogled razstava, kjer so poleg njegovih mojstrovin razstavljena tudi dela, po katerih se je zgledoval, v Albertini pa so do 7. januarja na ogled risbe in skice, ki so Rafaelu (1483–1520) služile kot priprava za večje slikarske kompozicije, in nekatera končna dela.

Obsežna pregleda Obsežen pregled okoli 130 risb in 18 slik predstavi Rafaelovo ustvarjalnost, ki je vrhuns