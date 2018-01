Neuslišane želje prebivalcev Stare Ljubljane

Lanskega decembra smo pisali o stiski prebivalcev Stare Ljubljane, ki so se na občino obrnili s pismom, ker jih moti hrup. Zapisali so, da največ zvočnega onesnaževanja povzroča glasba iz zvočnikov, ki so pritrjeni na fasadah gostinskih lokalov, med drugim so se pritoževali tudi nad številnimi hrupnimi prireditvami v središču mesta. Župana Zorana Jankovića so prosili, naj prisluhne številnim pritožbam in naj se postavi v njihovo kožo, ko morajo dan za dnem poslušati glasbo in hrup iz bližnje okolice.