»Vsi so lahko izrazili svoje mnenje,« je dejal 55-letnik, ki se je pri tem skliceval na regionalne volitve, ki so potekale 21. decembra. Puigdemonta so španske oblasti konec oktobra zaradi obtožb upora in nezakonite uporabe javnih financ odstavile. Posledično se je zatekel v Belgijo in se izognil aretaciji.

V sedem minut dolgi video poslanici je ob tem vztrajal, da ostaja legitimni predsednik katalonske vlade. Od Madrida je zahteval, da na prostost izpusti vse člane njegove vlade. Med drugimi je v priporu tudi njegov nekdanji namestnik Oriol Junqueras.

Na podlagi rezultatov regionalnih volitev Puigdemont upa, da bo predsednik španske vlade Mariano Rajoy pripravljen na politična pogajanja. Na regionalnih volitvah je sicer njegova stranka zasedla drugo mesto, za liberalci. Kljub temu se nekdanjemu premierju zaradi svojih partnerjev nasmiha nov mandat na čelu regionalne vlade.

Ob potencialni ponovni izvolitvi bi Puigdemont vlado vodil iz tujine, za kar bi bila potrebna sprememba regionalnih parlamentarnih statutov. Idejo, da bi lahko Puigdemont vladal iz Belgije, je Rajoy že označil za absurdno.