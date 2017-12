Sploh angleški klubi so problematični. V tokratnem kolu premier lige se bosta na primer udarila Huddersfield in Burnley, oba na lestvici presenetljivo dobro stoječa nekdanja drugoligaša. Na površen pogled gre za uspešna avtsajderja, ki pa sta bila oba že angleška prvaka. Resda pred 70 leti, pa vendar. Prvak je prvak. Zato začnimo s to tekmo. Osnovni cilj obeh ekip je obstati v premier ligi, gostujoči Burnley ima v roki za zdaj več. Višji položaj in tudi remi iz gostovanja pri Unitedu minuli krog. V tekmo se lahko podajo previdno oziroma čakajo. Dvojni znak na njih pa je vreden spodobnih 1,61. Če jim uspe, da s tekme odidejo neporaženi, velja nanje računati tudi v ponedeljek proti favoriziranemu Liverpoolu, kjer je ničla vredna ogromnih 4,10. Liverpool za konec tedna sicer gosti Leicester, ki je v zadnjih tekmah vedno zadel. 1,69 je kvota na to, da bosta v Liverpoolu zadeli obe ekipi, medtem ko o zmagovalcu bržkone ni dvomiti. Liverpool. Tudi s hendikepom. Kanček drugače se obče napoveduje Manchestru Unitedu, in sicer, da se jim ne bo uspelo znesti nad Southamptonom. No, lahko bi se zgodilo prav to. Da bo domačim, ki so sicer drugi na lestvici, vseeno pa s seboj nezadovoljni, steklo in da bodo zmagali vsaj s hendikepom »plus 1«, kar je vredno 2,05.

Igrali bodo tudi Italijani, pri katerih v zadnjih krogih v stavniškem smislu med stabilnejše spada Udinese. V soboto gostujejo pri Bologni, dvojni znak 02 na njih pa je vreden 1,60. Še več, 1,80 bo navrglo, če bosta obe ekipi zadeli. Tukaj je tudi derbi Inter – Lazio. Domačini so v manjši krizi, gostje v zmernem naletu. Marsikaj se lahko zgodi, še najverjetneje pa je, da bo padlo več kot 2,5 gola, kar je vendarle vredno 1,70. Tolikšna je tudi kvota na dvojni znak pri Milanu, ki prihaja v goste sicer favorizirani Fiorentini, vendar pa Milan lahko izvleče vsaj remi. Na zadnji tekmi proti Interju so pokazali največ letos.