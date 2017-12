Košarkarji Ilirije, novinci v prvoligaški druščini, so zmagovalci ljubljanskega, prednovoletnega derbija, ki je v Stožice privabil približno 500 gledalcev. Aktualne državne prvake so zasluženo premagali s 86:81.

Za Ilirijo je bila to peta zmaga, prva po treh porazih, s katero so se izbranci Saše Dončića pomaknili proti sredini razpredelnice, za Gašperja Okorna in druščino pa drugi zaporedni poraz, peti v ligi Nova KBM.

Za Petrol Olimpijo je bil to pravzaprav drugi poraz v 24 urah, saj je v četrtek izgubila tudi pokalno tekmo v Domžalah. Hkrati je nastopila brez Domna Lorbka in Igorja Tratnika, ki nista imela pravice nastopa, saj nista bila člana kluba na začetku oktobra, ko je bil na sporedu prvi krog.