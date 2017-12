Mok je 5. decembra suspendiral ruski komite in reprezentanco zaradi od države podprtega dopinga. Dopinško »čistim« Rusom je sicer dovolil nastopiti na OI 2018, a pod olimpijsko zastavo in z oznako OAR (Olympic Athlete from Russia oziroma olimpijski športnik iz Rusije).

Tako so morali spremeniti načrtovano olimpijsko opremo. Kot je za rusko tiskovno agencijo Tass pojasnila Anastazija Zadorina, vodja Zasporta, podjetja, ki oblikuje športno opremo, je Mok že potrdil nov dizajn opreme, ki jo bodo v Južni Koreji nosili ruski športniki. Kot je dejala, so prvotno oblikovane uniforme doživele nekaj sprememb. »V skladu z zahtevami smo odstranili tri barve ruske zastave, nacionalni grb in dodali oznako OAR,« je povedala Zadorina.

OI v Pyeongchangu bodo med 9. in 25. februarjem.