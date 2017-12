Danes točno opoldne je bila izglasovana nezaupnica upravi Luke Koper, ki jo vodi Dragomir Matić. Glede na dosedanji razvoj dogodkov je bilo to – na skupščini Luke Koper je bilo prisotnih 73,94 odstotka delničarjev, ki so z 99, 19 odstotka glasovali za nezaupnico – pričakovano, se je strinjal Matić. »Na nadzornem svetu pričakujem vse mogoče,« je dodal. Nadzorniki bodo predvidoma sledili volji večine delničarjev in jutri odpoklicali upravo, čeprav predsednik nadzornega sveta Rado Antolovič o tem ni želel špekulirati. »Vse se dela, da nas izženejo iz Luke Koper,« je dodal predsednik uprave, ki bo moral, kot kaže, že drugič v svoji karieri (uradno) zapustiti podjetje zaradi tako imenovanih izvajalcev pristaniških storitev (IPS).

Ali bodo člani uprave Matić, Irena Vincek in Andraž Novak vložili tožbe, se še niso odločili. Izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe pa je že napovedal predsednik Združenja malih delničarjev Kristjan Verbič.

Matić: V ozadju so druge koristi Kot je znano, so delničarji izglasovali nezaupnico upravi zaradi študije družbe Pricewaterhousecoopers, ki je v sistemu najemanja izvajalcev pristaniških storitev zaznala določena tveganja glede morebitnih kršitev delovne zakonodaje, nadzora nad IPS in korupcije. Ob to se je obregnil tudi Antolovič, ki je dejal, da je letošnja smrt delavca v Luki Koper lahko tudi posledica dejstva, da ni nadzora nad IPS. »Če bi se to zgodilo v pristanišču, ki ga jaz vodim, bi bil zdaj na cesti. To se ne bi smelo zgoditi,« je bil oster. Tudi finančna uprava je ugotovila, da v verigi najemanja zunanjih izvajalcev zadnji v vrsti dviguje nedokumentirano gotovino. »Slovenski državni holding (SDH) že vsaj dve leti opozarja Luko Koper, naj to uredi,« je na skupščini dejala predsednica uprave SDH Lidia Glavina. »Tega Luka Koper ni upoštevala.« Matić je že večkrat dejal, da študija ni resničen razlog za izglasovano nezaupnico in da so v ozadju druge koristi; njegova uprava je v resnici moteča zaradi nasprotovanja zakonu o drugem tiru in nasprotovanja spremembam v koncesijski pogodbi. Tako tudi rekordni dobički, ki jih je zapisalo vodstvo družbe, za lastnike niso pomembni. »Vse okoliščine kažejo na to, da je bila priprava poročila načrtovana, cilj pa je bil ves čas razrešitev te uprave,« je dejal Matić.

Glavina: SDH je neodvisen Glavina je te očitke vnovič zavrnila: »SDH je popolnoma neodvisen in za sklicevanjem na politično vmešavanje se skriva nesposobnost uprave, da določene zadeve uredi.« »Tudi sodba upravnega sodišča kaže, da uprava ne obvladuje razmer v pristanišču. Ta uprava ni storila vsega, kar bi lahko, da se zagotovi ustrezno poslovanje,« je dodala. Od nadzornega sveta pričakuje, da bodo o razlogih za izglasovano nezaupnico razpravljali in »sprejeli ustrezne sklepe«, sicer pa o morebitnem razvoju dogodkov ni želela razpravljati, saj je poudarila, da to ni v njeni domeni. Večkrat je ponovila, da poleg dobička od družb v večinski državni lasti pričakuje tudi etično in zakonito poslovanje.