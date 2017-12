Če ste ljubitelj sušija, vam je gotovo všeč tudi vasabi. A nikar ne mislite, da je zelena pasta, ki vam jo ponudijo ob sušiju, res vasabi. Po navadi je to mešanica gorčice, hrena in prehranskega barvila. Kajti pravi vasabi je drag kot žafran. Cene za kilogram se gibljejo od 150 evrov navzgor, zato ni čudno, da ocenjujejo, da je le pet odstotkov vasabija v japonskih restavracijah širom po svetu res iz korena rastline Wasabia japonica.

Razlog je v tem, da je vasabi, kar zadeva rast, zelo zelo izbirčna rastlina in jo je težko vzgajati komercialno. V resnici le v dveh mestih na svetu gojijo vasabi, seveda na Japonskem v mestih Macumoto in Šizuokapa. Kar ni škoda le zaradi ljubiteljev sušija, temveč tudi zato, ker je rastlina, sicer iz iste družine kot naš hren, zelo zdravilna. Japonci jo tradicionalno uporabljajo kot antibakterijsko sredstvo predvsem pri želodčnih težavah. Najnovejše raziskave so pokazale, da bi se lahko uporabljal tudi kot kozmetično sredstvo proti gubam. Prav zato ga poskušajo v večjih količinah gojiti predvsem na Novi Zelandiji in Kitajskem, a pri tem niso zelo uspešni. Primerno podnebje za gojenje vasabija je tudi v ameriškem Oregonu in avstralski Tasmaniji. V rastlinjakih ga gojijo tudi v Veliki Britaniji.