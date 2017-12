Preiskavo proti četverici so začeli avgusta letos. Slovenec in državljan BiH naj bi od januarja lani prek več mejnih prehodov pretihotapila skupno devet kilogramov heroina, pol kilograma kokaina in najmanj 350 tablet ekstazija. Mamila naj bi bila na trgu vredna skupno okoli 450.000 evrov.

Mamila sta v več stanovanjih v Krivi Vrbi ob Vrbskem jezeru ter Celovcu predajala Celovčanoma, odvisnikoma od heroina. Ta sta mamila preprodajala najmanj 25 odvisnikom in še drugim odjemalcem.

Skušala pobegniti čez balkone

Četverico so policisti v posebni operaciji zalotili pri predaji mamil 20. decembra v enem od stanovanj v Celovcu. Slovenec in državljan BiH sta skušala pobegniti čez več balkonov, a so ju ujeli in pridržali.

Vsem štirim je policija pri tem zaplenila skupno več tisoč evrov, mamila, pribor za uživanje drog ter mobilne telefone, četverico pa so odpeljali v pripor v Celovec. Policija je danes še sporočila, da še preiskujejo, kdo so bili odjemalci in ali je četverica imela še kake sodelavce.