Resolucijo so spisale ZDA, podprle pa so jo vse ostale članice VS ZN - tudi Kitajska, ki je glavna zaveznica režima v Pjongjangu. To je že tretja zaostritev sankcij proti Severni Koreji letos, kljub temu pa vsaj zaenkrat ni videti, da bi bili odločevalci v Washingtonu na eni strani in tisti v Pjongjangu na drugi strani kaj bolj pripravljeni na dialog za končanje krize.

Danes potrjena resolucija sicer med drugim prepoveduje skoraj 75 odstotkov izvoza rafiniranih naftnih proizvodov v Severno Korejo in omejuje prodajo surove nafte tej državi. Slednjo omejuje na največ štiri milijone sodov, medtem ko se izvoz rafiniranih proizvodov, vključno z dizlom in kerozinom, od prihodnjega leta omejen na največ 500.000 sodov letno. Zaprtje »naftne pipice«, predvsem kitajske, bo hud udarec za že tako šepajoče severnokorejsko gospodarstvo.

Poleg tega resolucija odreja repatriacijo vseh severnokorejskih državljanov, ki delajo v tujini, do konca leta 2019. Gre v prvi vrsti za na desettisoče delavcev, ki v Rusiji in na Kitajskem po besedah uslužbencev Združenih narodov trpijo v razmerah, podobnih suženjskim, njihov zaslužek pa se steka v Pjongjang.