Z ministrstva za pravosodje so sporočili, da pravosodni policist, ki ga je vrhovni sodnik Jan Zobec obtožil, da je na njem uporabil prekomerno silo, ni storil nič napačnega. »Ravnanje pravosodnega policista je bilo zakonito, sorazmerno in strokovno ustrezno,« so zatrdili na pravosodnem ministrstvu.

Razmerje med vejami oblasti Zaplet je nastal minuli teden, ko se vrhovni sodnik Zobec ni ustavil ob rentgenskem preverjanju in preverjanju identitete, ki ga izvajajo pri vhodu v osrednjo sodno palačo, temveč je po lastnih trditvah korakal naprej mimo policistov in jim s ključi svoje pisarne dokazoval, da je tam zaposlen kot vrhovni sodnik. Zobec meni, da je osebno pregledovanje ob prihodu v službo za sodnike poniževalno. Policist pa je Zobca trdno prijel in ga odvedel nazaj k vratom. Zobec je incident v javnosti predstavil kot napad nase in na neodvisnost sodstva. Dogodke je preverila posebna komisija, ki jo je imenoval Jože Podržaj, generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (ta ima v okviru ministrstva za pravosodje pod okriljem pravosodne policiste, ki skrbijo za varnost na sodišču). »Tako na ministrstvu za pravosodje kot na upravi smo dogodek (...) obravnavali zelo resno in ustrezno ukrepali,« so zagotovili na ministrstvu. »Gre namreč za razmerje med dvema vejama oblasti, sodno in izvršilno, ki je v okviru načela delitve oblasti eno najbolj občutljivih.« Komisija je preučila načrt varovanja, hišni red, uradne zaznamke pravosodnih policistov, opravila je razgovor s pravosodnim policistom in vpogledala v videoposnetek nadzornih kamer, so zagotovili. »Posnetek v celoti prikazuje, da je bilo ravnanje pravosodnega policista korektno,« je zaključilo ministrstvo. Neimenovani pravosodni policist sodnika Zobca ni poznal, ta pa se »kljub pozivom ni z ničimer ustrezno identificiral in je očitno namenoma ignoriral vse zahtevane varnostne postopke«, so pojasnili dogajanje. Zato je policist »opravil osnovno varnostno nalogo, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh zaposlenih v stavbi«.