Brown je s tem na najlepši način proslavil svojo tisočo tekmo v najmočnejši hokejski ligi na svetu. V Staples Centru so kralji zabeležili peto zaporedno domačo zmago, kar je najdaljši niz po novembru 2016. Alec Martinez je bil drugi strelec Los Angelesa, vratar Jonathan Quick pa je zbral 31 obramb.

Brown je ruskega vratarja Semjona Varlamova (25 obramb) premagal po protinapadu in strelu iz zapestja na dolgo vratnico. Anže Kopitar in Drew Doughty sta bila podajalca pri zadetku, že 33. odločilnem, ki ga je v karieri NHL dosegel Brown. Obrambni igralec domačih Alec Martinez je izenačil v enajsti minuti zadnje tretjine, v 12. druge pa je Gabriel Landeskog premagal Quicka za vodstvo gostov.

Pred tekmo so pripravili krajšo slovesnost za Slovaka Mariana Gaborika, ki je tisočo tekmo odigral 15. decembra v New Yorku proti ekipi Rangers. »Kar malo smešno je vse skupaj, ko govorimo o poti, ki je mene in Gaborika vodila do številke 1000. Gaborik je igral za štiri različne ekipe in imel na poti obilo težav s poškodbami. Sam igram ves čas le za eno moštvo in, da potrkam na les, nisem imel večjih težav z zdravjem,« je po tekmi dejal nekdanji kapetan Kraljev Brown.

Kralji, ki so na čelu pacifiške skupine ter na drugem mestu celotne lige, bodo naslednjo tekmo v noči na nedeljo po slovenskem času igrali v gosteh proti San Jose Sharks.