Britanski podpremier Damian Green je bil v težavah že oktobra, ko so razkritja spolnega nadlegovanja v Hollywoodu tudi v britanskem parlamentu sprožila razkrivanje početja nadležnih ministrov in poslancev. Greena je 31-letna konservativna aktivistka in novinarka Kate Maltby obtožila, da jo je leta 2015 prijel za koleno. Med pogovorom ji je ponudil službo in dejal, da je njegova žena glede afer »zelo razumevajoča«. Ko ga je začela ignorirati, ji je poslal sporočilo z vabilom na pijačo in očitnim namigom na še kaj več. Toda 61-letni Green je vseeno zanikal kakršno koli neprimerno vedenje do trideset let mlajše novinarke.

Našli so veliko pornografije Resnico naj bi na ukaz premierke Mayeve ugotovila interna preiskava, ki se je začela prvega novembra. Kmalu se je oglasil upokojeni detektiv, ki je razkril, da so leta 2008, ko so preiskovali obtožbo, da je Green nezakonito zbiral dokumente, s katerimi bi lahko spravil v politične težave tedanjo laburistično vlado, na njegovem službenem računalniku našli na tisoče pornografskih podob. Green, ki so ga takrat za krajši čas tudi zaprli, je do zdaj zanikal, da je kadar koli prenašal pornografijo na svoj računalnik ali jo gledal. Trdil je tudi, da ga policija nikoli ni obvestila, da je v njegovem računalniku našla »neprimerne reči«. Zdaj je Green v odstopnem pismu napisal, da bi lahko na vprašanja o pornografiji v svojem računalniku odgovarjal bolj jasno. Priznal je, da ga je policija v telefonskem pogovoru leta 2013 spraševala o tem, in se opravičil novinarki, saj je preiskava pokazala, da je bilo njeno pričevanje verodostojno. Čeprav je Green očitno lagal, njegovim lažem v uradnih dokumentih ne rečejo laži. Mayeva ga je pozvala, naj odstopi zaradi »netočnih in zavajajočih« izjav.