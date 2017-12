Kot pravijo, bodo smučišče odprli takoj, ko bo dovolj snega za varno smuko, za druge vragolije na snegu pa ga je že zdaj dovolj. Zato naj bi se prvi sankači spustili po osvetljeni 2,4 kilometra dolgi sankaški progi na Veliki planini že nocoj. Sankanje bo poslej mogoče vsak četrtek, petek, soboto in nedeljo med 17. in 20. uro, zadnja nihalka bo v dolino odpeljala ob 21. uri. V družbi Velika planina obljubljajo, da bodo tudi letos poskrbeli za božične nočne prevoze, saj bodo v kapeli Marije Snežne tradicionalne polnočnice. Nihalka bo vozila vsako polno uro do 4. ure zjutraj, sedežnica pa do 23. ure. V času nočnega sankanja velja za nihalko in sedežnico izključno vozovnica za nočno sankanje, še povedo v družbi in dodajo, da je mogoče vozovnice za nočno sankanje kupiti na spodnji blagajni ali v okrepčevalnici Skodla. V času nočnega sankanja je dvosedežnica ves čas v pogonu in sankačem omogoča v povprečju od šest do osem spustov. Družine z dvema odraslima in do štirimi otroki se lahko z družinsko vozovnico sankajo za 40 evrov. av