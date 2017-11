V tej sodni zadevi je nesporno, da je obdolženi Marjan Munda napadel Tomaža Ivanca in ga zabodel v hrbet. Kljub temu se je moral prvostopenjski sodni postopek začeti znova. Senat mariborskega okrožnega sodišča namreč ni zmogel razčistiti, ali je Munda poskus uboja zagrešil v stanju povsem zamegljene zavesti, kot trdi obramba, ali pa je bil v kritičnih trenutkih bistveno zmanjšano prišteven, kot trdi psihiater Jožef Kociper.

Kociprovo izvedenstvo je bilo ključni dejavnik razveljavitve aprila izrečene obsodilne sodbe. Zagovornik Simon Dolinšek je namreč prepričal senat višjega sodišča v Mariboru, da je psihiatrovo mnenje pomanjkljivo.

V usodnih trenutkih je več dejavnikov vplivalo na obdolženčevo vedenje in čustvovanje. »Tistega dne ga je vznemiril obisk pri zdravniku, ki ga je napotil na zdravljenje zaradi odvisnosti od alkohola. Dodaten dejavnik je bila opitost, pa tudi to, da je bil z Ivancem v latentnem sporu,« je razložil Kociper.

»Obdolženega sem pregledal že pred 20 leti, zato sem imel možnost primerjati rezultate z letošnjimi testiranji,« je na današnji glavni obravnavi razložil klinični psiholog Aleš Friedl . »Ugotovil sem, da se njegove intelektualne zmožnosti gibljejo globoko pod povprečjem in so na meji blažje duševne manjrazvitosti oziroma na stopnji približno 12-letnega otroka. Leta 1997 so bili rezultati boljši, čeprav so bili še zmeraj podpovprečni. Poslabšanje je najbrž posledica možganskih poškodb zaradi dolgoletne odvisnosti od alkohola.«

Novi izvedenec bo mnenje spisal ekspresno

V kritičnih sekundah Munda ni vedel, kako se bo odzval na provokacijo, vedel je zgolj to, da bo reakcija nagla. »Njegova prištevnost je bila tedaj bistveno zmanjšana. Potem ko ga je zabodel, se je že zavedal, da je šel prek meje in da dejanja ne sme nadaljevati,« je vztrajal izvedenec.

Tožilka Metka Zupanc je zatem predlagala sodišču, naj obdolženca pregleda drug izvedenec. Kociper po njeni oceni ni bil zmožen odpraviti nasprotij in pomanjkljivosti v svojem mnenju, s čimer ni bilo upoštevano jasno navodilo višjega sodišča, da je treba zanesljivo ugotoviti (ne)prištevnost obdolženca v času storitve kaznivega dejanja. Zagovornik in senat sta se strinjala z njo. »Izvedenec Mladen Vrabič bo mnenje spisal v desetih dneh in se bo 1. decembra soočil s Kociprom, nato utegnemo izreči sodbo,« je napovedala sodnica Vanja Verdel Kokol.

Dejanje pod obtožbo se je zgodilo v nelegalnem zatočišču pod Glavnim mostom v Mariboru, ki ga tamkajšnji brezdomci imenujejo bunker. Munda je tam prebival poldrugo leto, nekaj mesecev je tam prebival tudi Ivanc, ki naj bi obdolženega vseskozi psihično in fizično trpinčil. Na Ivančevo nasilje ni odgovarjal z nasiljem vse do 3. oktobra lani, ko sta se okoli 17. ure sprla zaradi paštete. Z mize je pograbil 20-centimetrski kuhinjski nož in Ivanca zabodel v hrbet. Obdolženi je od takrat v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti. Na prvem sojenju ga je sodišče obsodilo na tri leta in šest mesecev zapora, kar je poltretje leto manj, kot je v svoji sklepni besedi terjala tožilka.