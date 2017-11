Ukad v več kot letu dni ni našel dokazov, ki bi potrjevali sistematičen doping, na katerega so septembra 2016 namigovali pri tabloidu Daily Mail. Zdravnik ekipe Sky Richard Freeman naj bi prejel skrivnostni paket, v katerem naj bi bili prepovedani kortikosteroidi, ki učinkujejo predvsem tako, da kolesar ob izgubi teže ohrani moč. Freeman je trdil, da ni dobil nedovoljena sredstva, ampak legalno substanco fluimocil.

Po izjavi britanske protidopinške zveze se je oglasil tudi zvezdnik britanskega kolesarstva Bradley Wiggins, na katerega so se seveda (prav tako) nanašale obtožbe: »Glede na izjavo zveze UKAD je sedaj čas, da tudi jaz spregovorim o obtožbah. Biti obtožen v povezavi z dopingom je najhujša stvar za profesionalnega športnika ne glede na športno panogo. Doslej sem molčal, saj nisem želel na kakršen koli način spodkopavati preiskave,« je uvodoma na twitterju dejal Wiggins.

Lov na čarovnice

»Obdobje zadnjih 14 mesecev je bilo peklensko tako zame kot tudi za mojo družino, polno podtikanj in ugibanj. Na trenutke je bilo vse skupaj podobno škodoželjnemu lovu na čarovnice. Dolgotrajnost postopka mi je povzročila resno osebno škodo, posebej zato, ker so bile v tem času bolj kot dejanske informacije v ospredju udarne naslovnice.«

Poleg razočaranja je Wiggins izpostavil, da ima po končani preiskavi tudi sam vprašanja, na katera bi rad dobil odgovore. Ta se nanašajo predvsem na to, kdo je bil pravzaprav vir informacij in zakaj so bile te sploh obravnavane kot verodostojne. Ob tem je v Belgiji rojeni 37-letni Britanec dejal, da je ves čas sodeloval v preiskavi, tekom kariere pa se je moral kot vsi ostali zanesti tudi na delo svoje ekipe.