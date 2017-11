S posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane si lahko zavezanec za enega otroka zniža dohodninsko osnovo za 2436 evrov, za drugega otroka za 2649 evrov in tako naprej. Olajšave se v večini primerov uveljavljajo za otroke, za katere se šteje tudi posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja ali druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi sodišča. Olajšava se lahko uveljavlja tudi za zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, ki nima dovolj dohodkov.

Večina ljudi dobro pozna to olajšavo in jo zagotovo izkoristi, po navadi jo uveljavlja tisti od staršev, ki ima višje prihodke.

Znižanje dohodnine z varčevanjem za pokojnino

Država poleg večje rodnosti spodbuja z davčno olajšavo tudi varčevanje za obdobje upokojitve, saj je druge posebne olajšave deležno prav prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ).

To predstavlja drugi pokojninski steber v Sloveniji in je na voljo od leta 2001, izvajajo pa ga zasebne pokojninske družbe in zavarovalnice. Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja namensko varčevanje za starost in je primerno za vse generacije zaposlenih. Zaradi vedno večjega števila upokojencev in vedno manjšega števila zaposlenih je nižanje javnih pokojnin v prihodnje neizbežno, zaradi česar se je razvil tako imenovani drugi pokojninski steber s pomočjo katerega lahko nadomestimo upad javnih pokojnin z dodatno pokojnino. Za ohranitev življenjskega standarda v pokoju, ki nam bo omogočal kakovostno življenje, potovanja in uživanje v naših hobijih, bo zelo pomembno, da bomo poleg javne pokojnine prejemali tudi dodatno pokojnino.

Država spodbuja individualno dodatno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in vplačane premije skozi leto se upoštevajo pri znižanju osnove za obračun dohodnine, podobno kot olajšava za vzdrževane družinske člane. Tako istočasno varčujemo in si znižamo dohodnino. Vplačamo lahko mesečno oziroma letno premijo v poljubni višini, premija do višine 5,84 odstotka naše bruto plače, v letu 2017 ne več kot skupaj 2819 evrov, pa se nam bo upoštevala pri znižanju osnove za dohodnino.

Zaposleni z neto plačo 1500 evrov si lahko na primer decembra vplača na svoj varčevalni račun 1650 evrov in v naslednjem letu bo dobil ob poračunu dohodnine nazaj približno 450 evrov oziroma se mu bo za toliko znižalo doplačilo, medtem ko bo imel celotnih 1650 evrov še vedno investiranih na svojem računu. Višina vračila je odvisna od dohodninskega razreda, v katerega smo uvrščeni. Na tak način lahko le z znižanjem dohodnine v času delovne dobe prihranimo več tisoč evrov, medtem ko si istočasno naberemo lepe prihranke za upokojitev.