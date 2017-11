To, česar so se stanovalci novomeškega Glavnega trga, kjer poteka enoletna obnova, najbolj bali, se je začelo uresničevati. Mavčne plombe, ki so jih na stenah večstoletnih hiš namestili izvajalci monitoringa, so začele pokati. Pred dnevi, ko smo pisali o opozorilih stanovalcev, češ da bodo gradbena dela prav gotovo vplivala na bližnje objekte, so nam z občine odgovorili, da bodo ob koncu gradnje reševali vsak primer posebej. Toda, kot opozarjajo stanovalci (njihova imena hranimo v uredništvu), ne gre zgolj za stroške sanacije, ampak se bojijo predvsem razsežnosti razpok. »Želimo si neodvisnega strokovnjaka, ki bi nam povedal, za kako resne razpoke dejansko gre in kako sploh ukrepati,« razmišlja ena od stanovalk. Na občini pa odgovarjajo: »Za zdaj hiše ne pokajo in so vsi premiki oziroma tresenja v okviru dopustnih.«

Želijo neodvisnega strokovnjaka

»Prenove mestnega jedra se veselimo, vsi si želimo lepše mesto. Toda zanima nas, kdo bo odgovarjal in plačal sanacije poškodovanih objektov. Pa s tem ne mislimo le fasad. To srednjeveško mesto je drugače grajeno od novih mest in najbrž bi morali opraviti kakšne predhodne raziskave, da bi se videlo, kaj nas čaka. Drugače je, če koplješ po zemlji ali pa v živo skalo,« pravi ena od 57 prebivalcev, koliko jih uradno živi na 35 hišnih številkah Glavnega trga.

»Morda so to danes neznatne razpoke, morda ne. Ne vemo. Zato si želimo, da bi nam nekdo pojasnil zadeve, na kaj moramo biti pozorni, pri katerih zidovih je to ključno in podobno. Poleg tega mnogi med nami ne vedo, kaj vse so te hiše skozi stoletja že prestale, od potresov, požarov in bombardiranj med vojno do raznih dozidav, pri čemer je tudi vprašanje, kako so bila ta dela opravljena,« dodaja sogovornica.

Na občini odgovarjajo, da so strokovnjaki podjetja Aktim, ki opravlja monitoring, razpoke pregledali in ugotovili, da gre za lasaste razpoke, ki »niso konstrukcijske narave in torej ne ogrožajo niti stavb niti ljudi v njih.« Ob tem dodajajo, da široka ekipa strokovnjakov in predstavnikov občine temeljito preverja vsako pripombo v zvezi z gradnjo, da pa včasih priprava odgovorov zaradi zapletenih projektantsko-izvajalskih preveritev traja dlje, kot bi si želeli.