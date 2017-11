Komentar po koncu Liffa: Festival fatalizma

Ob skoraj sto filmih, ki so bili letos uvrščeni v program Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala, je sicer težko govoriti o prevladujoči temi, rdeči niti ali celo sporočilu festivala. A če vseeno tvegam iz letošnje filmske ponudbe potegniti nekaj poudarkov, ki bi lahko govorili o času, v katerem živimo, se to morda spodobi narediti s pomočjo zmagovalnega filma Columbus. Letošnji prejemnik vodomca je celovečerni prvenec korejskega režiserja Kogonade, ki v mesto Columbus v ameriški zvezni državi Indiana postavi na novo spleteno prijateljstvo med najstnico in prevajalcem. Casey in Jin se v »rdečem krogu«, ki ga kot rdečo nit festivala oklevajoče ponuja direktor Liffa Simon Popek, znajdeta bolj kot ne po naključju, a drug drugega najdeta zato, ker sta na podoben način zataknjena med preteklost in prihodnost. Casey in Jin sta v modernističnem mestecu ujeta zaradi občutka dolžnosti do staršev, četudi imata drugačne sanje in načrte za prihodnost. A preloma s preteklostjo, kakršnega je naredil modernizem, ne zmoreta in prav v tej nezmožnosti se skriva eno močnejših sporočil filma in morda tudi festivala.