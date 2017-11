Celovečerni prvenec priznanega video esejista Kogonade je umeščen v okolje ameriškega mesta Columbus, ki velja za meko modernistične arhitekture. Žirija je filmu vodomca podelila »za izjemne igralske dosežke ter intelektualni, vendar ne apologetski, tiho poglobljeni poklon tolažilni in povezovalni moči umetnosti, v tem primeru arhitekture«. Kot je še zapisala, film, ki je nanjo naredil največji vtis, dokazuje, »da filmi niso samo refleksija težkih časov, temveč so lahko tudi zatočišče pred njimi«. Nagrado vodomec že leta podeljuje glavni pokrovitelj Liffa Telekom Slovenije.

Posebno omembo pa je žirija za vodomca namenila filmu iz Perspektiv Arabija režiserjev Affonsa Uchoe in Joaa Dumansa. Kot je zapisala, film »s počasnim in subtilnim pristopom zgradi resničen in pošten portret brazilskega priložnostnega delavca ter s tem portret delavca tega sveta«.

Občutljivost pri raziskovanju kompleksne narave ranjenih posameznikov O osrednji nagradi Liffa je odločala žirija, ki so jo sestavljali kritičarka iz Berlina Jessica Kiang, kritik z Reke Dragan Rubeša in slovenski režiser Damjan Kozole. Med celovečernimi filmi je občinstvo z glasovanjem izbiralo svojega favorita, ki prejme nagrado zmaj. Med 32 filmi je najvišjo povprečno oceno, 4,79, prejel film Ognjišče režiserja Gudmundurja Arnarja Gudmundssona. Mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, ki so jo sestavljali Salvatore Marfella, Angelo Mitchievici in Ana Šturm, je nagrado FIPRESCI podelila režijskemu prvencu Alena Drljevića Moški ne jočejo. »Kako se soočiti s travmami vojne in razrešiti globoko zakoreninjeno sovraštvo? Je mogoče ponovno vzpostaviti (za)upanje v zlomljeni družbi? To so vprašanja, ki odmevajo v tem pretresljivem, izjemno napisanem in odigranem filmu, prežetem z mučno atmosfero, toksično moškostjo, nelagodjem in nezaupanjem,« je zapisala v utemeljitvi. Film je nagradila za »občutljivost pri raziskovanju kompleksne narave ranjenih posameznikov, natančno poznavanje ter razumevanje fizičnih in psihičnih posledic vojne, predvsem pa za odločno humanistično zavezo medsebojnemu razumevanju, sočutju in sprejemanju«.

Nisem od tukaj izbran za najboljši kratki film Nagrada za najboljši kratki film je pripadla filmu Nisem od tukaj avtoric Maite Alberdi in Giedre Žickyte. Kot so zapisali člani žirija, jih je odlični film presenetil in se jih dotaknil na številnih ravneh. »Gre za prefinjen portret odtujene ženske, ki se bori za identiteto in neodvisnost v tuji deželi, ter obenem subtilen politični dokumentarec o negi in oskrbi kot enem največjih izzivov starajoče se družbe,« še piše v utemeljitvi. Žirija je podelila tudi dve posebni omembi za kratki film. Prvo je prejel film Zverina avtorjev Samanthe Nell in Michaela Wahrmanna, drugo film »[...] Hlepenje po pripovedi« Maxa Graua. Telekom Slovenije je tekom festivala v svojem kotičku predstavil filme 360 stopinj, ki so jih v okviru natečaja posneli mladi neodvisni filmski ustvarjalci. Nagrado je žirija natečaja podelila filmu Svoboda, brez izgovorov, ki ga podpisujejo Matej Lozar, Anja Čotar, Rok Jagodnik, Uroš Kokol in Sašo Stojak.