BMW serije 6 Gran turismo: Novo ime, večja atraktivnost

Avtomobil, ki smo ga poznali po imenom BMW serije 5 gran turismo (GT), je zdaj postal serija 6 GT. A seveda ime niti po naključju ni edina sprememba, saj gre za popolnoma nov avtomobil, ki je zaradi tega, ker ga zdaj povezujemo s serijo 6, oblikovno tudi atraktivnejši, medtem ko je zadržal tudi tisto, kar ga je odlikovalo doslej – uporabnost zaradi posebej oblikovanega zadka, zaradi katerega prtljažnik že v osnovi ponuja kar 610 litrov prostornine. Skupno 5,09 metra dolg avtomobil (9 centimetrov več od predhodnika) je tudi sicer zelo prostoren in udoben, na voljo pa je s po dvema bencinskima (moči 258 KM/190 kW in 340 KM/250 kW) in dizelskima motorjema (265 KM/195 kW in 320 KM/235 kW). Cene se začnejo pri 66.850 evrih. mat