Ena od značilnosti tega vozila je, da je na zadnjem delu dejansko nekaj širši kot spredaj, da so se pri njegovem snovanju osredotočili na uporabnika in mu prilagodili veliko podrobnosti, na primer zelo domiseln način urejanja prtljažnega prostora. Nastal je na novi platformi CMS, ki bo v prihodnje služila razvoju nove serije 40 in električnih vozil. Poleg tega seveda vsebuje veliko udobnostne in varnostne elektronske opreme, bolj prestižne materiale in podrobnosti v notranjosti, na začetku pa bo na voljo z enim dizelskim motorjem D4 s 190 konji (140 kilovati) in enim bencinskim T5 z 250 KM (184 kW). Kasneje se jima bodo pridružili še drugi motorji, med najzanimivejšimi bo dizelski D3 s 150 KM (110 kW). Prva naročila bodo pri slovenskem zastopniku začeli sprejemati kmalu, prve dobave pa so predvidene v začetku marca prihodnje leto. Sprva bo izhodiščna cena novega XC40 39.990 evrov, že omenjena nekoliko šibkejša dizelska različica pa bo od maja 2018 stala od 32.990 evrov dalje.