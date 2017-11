Po umrljivosti zaradi raka pri moških spada Slovenija med deseterico evropskih držav, v katerih je rak med najpogostejšimi vzroki za smrt, takoj za boleznimi srca in ožilja. Med značilne vrste moškega raka spadata rak mod in rak prostate, a moški pogosteje zbolevajo tudi za rakom debelega črevesa in danke, pljučnega raka ter raka glave in vratu.

Pred dvema letoma je pri nas za rakom zbolelo skoraj 14.000 prebivalcev, med njimi je bilo 54 odstotkov moških. Število na novo obolelih naj bi se letos povzpelo že blizu 15.000 bolnikov, med njimi naj bi bilo še vedno več moških kot žensk. A čeprav je z razvojem onkologije rak postal okrog 60-odstotno ozdravljiva bolezen in med nami živi več kot 100.000 prebivalcev, ki so se že srečali z diagnozo rak, »bolezen stoterih obrazov« še vedno spada med tabu teme, je na predstavitvi društva Onkoman, prvega slovenskega društva, ki je prvenstveno namenjeno moškim, opozorila strokovna vodja društva doc. dr. Mirjana Rajer s Klinike Golnik. Kot pravi, se bodo zato v društvu trudili tudi, da rak ne bo več tabu. Še zlasti pa se bodo potrudili, da se bodo o bolezni več pogovarjali tudi moški in se posledično prej odpravili po pomoč.

Drugi moški rak – rak mod – spada med redkejše, a je hkrati poglavitni rak pri moških do 35. leta starosti. Ogroža predvsem mlajše moške, za njim pa lahko zbolijo tudi moški v zrelih letih. Na novo zboli okoli sto moških na leto. Je pa ta rak visoko ozdravljiv in zdravljenje zagotavlja od 90- do stoodstotno preživetje. Pozdravi se lahko tudi v že napredovali obliki, a je zdravljenje ob zgodnji diagnozi zanesljivejše in preprostejše. Zato Mirjana Rajer moške opozarja na redno samopregledovanje mod, vsaj enkrat na mesec. Ob zaznanih spremembah pa svetuje, da se zdravniku ne pustijo odpraviti, češ da je treba počakati , v kaj se bo razvilo.

Moški težje spregovorijo

»Moški o svojih težavah zvečine veliko težje spregovorijo kot ženske, še težje se zaradi težav odpravijo k zdravniku,« se zaveda tudi predsednik društva Onkoman Gregor Pirc. »Težko je, če nisi zdrav. Težko je biti srečen, tudi ljubiti je težko. A ko si znova zdrav, zmoreš vse. In mi bomo pokazali in dokazali, da lahko skupaj premikamo meje, sploh tiste v naših glavah,« je poudaril Pirc. Ustanovitelji društva že več kot desetletje delujejo na področju onkologije in v sorodnih društvih. Prav v teh so spoznali, da moški doslej še niso dobili prave priložnosti, da bi bili v središču dogajanja. To pa seveda ne pomeni, da v društvo vabijo le moške – vabijo prav vse »ljudi dobre volje«, ki so pripravljeni pomagati obolelim in njihovim družinam, ko se soočajo s težko boleznijo, ki se imenuje rak.

Tako so v društvo včlanjeni tudi njihovi družinski člani, prijatelji in strokovnjaki različnih vej medicine. Namen društva je ozavestiti ljudi o zdravju in preventivi, ponuditi samopomoč, razvijati prostovoljsko delo, seznanjati bolnike z njihovimi pravicami, opozarjati na probleme v zdravstvu in prispevati k celostni rehabilitaciji bolnikov, so našteli ustanovitelji. Že na prvem srečanju so, poleg ozaveščanja, v ospredje postavili izmenjavo novih informacij o raku ter krepitev zavedanja o zgodnjem odkrivanju bolezni in njene ponovitve. Informacije bodo z uporabniki delili tudi na spletni strani www.onkoman.si in info@onkoman.si.