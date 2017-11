Na desetdnevni vaji bodo poleg 14.000 ameriških vojakov med drugim sodelovali še ameriška letalonosilka USS Ronald Reagan ter trije ameriški rušilci USS Stethem, USS Chafee in USS Mustin, so sporočili iz ameriške mornarice. Ob začetku vaje se je japonski premier Šinzo Abe srečal z ameriškim poveljnikom Harryjem Harrisom in pozval k tesnemu sodelovanju med Tokiom in Washingtonom, da se okrepi svarilo v času severnokorejske grožnje. Japonska in ameriška vojska želita na ta način pokazati tudi svojo moč zoper Severno Korejo. Slednja je tovrstne vaje že večkrat označila za invazijo, občasno pa v odgovor ameriško-japonskim vajam organizira tudi svoje vojaške manevre.