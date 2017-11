Ustanovitelj in solastnik podjetja Hartenberg Jozef Janov je ob objavi novice, da vstopajo v letalski sektor dejal, da v investiciji vidijo ogromno potenciala. »Letalska industrija se močno povečuje, v uporabo pa prihaja nova generacija letal. Podjetji Linetech in Adria Tehnika sta na to rast in modernizacijo zelo dobro pripravljeni, saj ju odlikuje visoko kvalificiran kader in sodobna infrastruktura,« je povedal.

Namen Hartenberg Holdinga je, da podpre nove naložbene pobude obeh podjetij in si prizadevajo za trend nadaljnje rasti preteklih let, je dodal Janov.