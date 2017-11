Največja tradicionalna etnološka prireditev v občini Medvode je živ dokaz, da je v slogi moč. Za njeno izvedbo okrog 30 članov Turističnega društva Goričane - Vaše (TDGV) skrbi vse leto, na dan prireditve jim na pomoč priskočijo prijatelji in nekatera medvoška gasilska društva. Skupno število prostovoljcev takrat šteje več kot 130 ljudi in brez njih zagotovo ne bi bilo na tisoče zadovoljnih obrazov obiskovalcev, ki vsako leto pospremijo mimohod strašljivih peklenščkov.

Letos se jih bo predstavilo kar 400 iz petih držav – Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Švice. Mnogi bodo v Medvodah prenočili in ostali tam ves konec tedna, kar je letošnja dobrodošla novost za občino.

Priprave že spomladi Vse skupaj se je začelo pred leti po ogledu podobnega dogodka v Podkornu. »Tudi goričanski parkeljni smo si želeli nekaj več od zgolj vsakoletnega obhoda od hiše do hiše 5. decembra. Sprva smo si zamislili manjšo prireditev, ki pa je iz leta v leto rasla tako glede nastopajočih kot tudi obiskovalcev. Zato smo si želeli dogodek izpeljati na res visoki ravni,« se je v pretekla leta ozrl vodja prireditve in predsednik Turističnega društva Goričane - Vaše Jakob Knific. Na začetku se je Noči parkeljnov udeleževalo približno 800 ljudi, v zadnjih letih se je ta številka močno povečala. Letos se nadejajo več kot pet tisoč obiskovalcev. Priprave na dogodek se začnejo že spomladi. »Že maja smo poslali prva vabila skupinam v kar devet držav. Povabili smo devetdeset skupin parkeljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Švice, Češke, Nemčije, Nizozemske in Luksemburga,« pojasni sogovornik. Odziv je bil odličen, letos bo nastopilo kar sto parkeljnov več kot lani. Tako domači kot tuji sodelujoči se namreč zaradi odlične organizacije in prijetnega vzdušja v Goričanah radi vračajo. Glas o prireditvi se tako hitro širi tudi po drugih državah, in po mnenju marsikaterega udeleženca se lahko Noč parkeljnov primerja s podobnimi prireditvami v avstrijskih mestih (Celovcu, Dunaju, Gradcu).

Več kot 30 kilogramov Če ste mislili, da je biti parkelj lahka naloga, potem ste se motili. Teža kostuma namreč presega 30 kilogramov, pod masko vlada neznanska vročina, za rjovenje in strašljive podvige pa je treba imeti kar precej kondicije. »Tradicija parkeljnov mi zelo veliko pomeni. V kostum sem napravljen na vseh naših nastopih, razen na Noči parkeljnov, saj mi vodenje prireditve tega ne dopušča. Obožujem nastopanje v vlogi parkeljna, občutki so nori!« priznava Jakob Knific. V skupini Goričanskih parkeljnov, ki ima na leto okoli osem nastopov na prireditvah tako doma kot v tujini, poleg tega pa njeni člani hodijo po Goričanah od hiše do hiše že neprekinjeno 40 let, si maske in obleke izdelujejo sami. Drug drugemu pomagamo z zamislimi in izdelavo, dodaja sogovornik. Običajno maske delajo skupinsko, kar pomeni večdnevno ustvarjalno večerno druženje. Nekatere detajle kupijo tudi v sosednji Avstriji.

Le neporočeni moški Kdo je pravzaprav sploh lahko parkelj, ali so kakšne omejitve, so med njimi lahko tudi ženske? »Parkelj je lahko polnoleten, neporočen moški. Glede na to, da zanimanje za ta običaj malo upada, so lahko to tudi mladoletni fantje. Nekatere skupine imajo tudi ženske vloge parkeljnov v obliki hudička, a v naši skupini menimo, da so za to vlogo primerni zgolj moški,« odgovarja sogovornik. Kateri parkeljni so po njegovem mnenju najstrašnejši, je bilo povsem retorično vprašanje: »Goričanski parkeljni!«