Celjski rokometaši so v ligi prvakov pripravili senzacijo na gostovanju pri Kielu v Nemčiji, kjer so slavili z 29:26. Gorenje ni imelo možnosti v Španiji pri Ademarju (24:28), igralke Krima pa je na domačem igrišču porazila Bukarešta (30:33).

Proti Kielu blestel vratar Lesjak

Celjani so v Nemčijo pripotovali močno zdesetkani, da niti trener Branko Tamše ni mogel verjeti, da se lahko v tako kratkem obdobju poškoduje kar šesterica pomembnih igralcev. Okoli 10.000 nemških navijačev je bilo šokiranih nad zaključkom tekme, ko je s čudežnimi posredovanji blestel vratar Urban Lesjak (16 obramb), gostje pa so v napadu hladnokrvno polnili mrežo Kiela. »Fantastična tekma! Nimam pravih besed za zmago. Zelo sem ponosen na igralce. V izjemnem vzdušju so bili osredotočeni, pokazali so vse svoje znanje. V tako okrnjeni postavi nismo opravili niti enega treninga, vsak igralec pa je prispeval svoj delež k zmagi,« je žarel od ponosa Branko Tamše. Nasprotnika se bosta v Zlatorogu pomerila to nedeljo.

Gorenje proti Ademarju ni ponovilo predstave iz Velenja, ko je vratar Klemen Ferlin zagrenil življenje španskemu tekmecu. Ademar je bil na domačem igrišču bolj zbran že od začetka tekme, ko so si Velenjčani hitro nabrali zaostanek s 3:7. Tik pred koncem polčasa so slovenski podprvaki znižali na gol zaostanka, a v drugem delu znova popustili in bili zavoljo brezidejne igre preveč oddaljeni od uspeha. »Na tekmi nam je manjkalo osredotočenosti, ob tem pa nismo prikazali dobre igre ne v napadu ne v obrambi. S takšno predstavo je težko pričakovati pozitiven razplet. Že v četrtek nas čaka nova tekma proti Dinamu, ki jo moramo dobiti,« je povedal velenjski trener Željko Babić, vratar Rok Zaponšek pa je pristavil, da si Gorenje glede na prikazano igro ni zaslužilo uspeha. V skupini C je velika gneča, saj imata poleg Gorenja tudi Ademar in Elverum po osem točk.