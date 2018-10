Naravni kamen ohranja toploto bolje kot kateri koli drug material, praktično ga ni treba vzdrževati in je neverjetno odporen na obrabo. Povrh vsega pa zdrži ekstremna nihanja temperature ter ga plesen ali gniloba ne moreta načeti. Če se torej pripravljate na lepotno obnovo kamina ali ga šele nameravate vgraditi, je naravni kamen najboljši. Naj za vse tiste, ki jim je blizu skrb za naravo, dodamo še to, da je tudi najbolj »zeleni« material.

Shranjevanje toplote Naravni kamen absorbira, shranjuje in oddaja toploto kamina, zato lahko pravzaprav izboljša energijsko učinkovitost doma. Marmor in apnenec še posebno dobro absorbirata toploto, medtem ko jo granit odlično prevaja. Bazalt in steatit odlično shranjujeta toploto in jo počasi, v daljšem časovnem obdobju, sproščata v prostor.

Dolga življenjska doba Verjetno veste, da je naravni kamen eden izmed najstarejših gradbenih materialov, in je izjemno obstojen. Samo poglejte vse tiste kamnite stavbe po svetu, ki so preživele stoletja in tisočletja, medtem ko so objekti iz drugih materialov propadli. Površina nekaterih vrst kamna zdrži celo nekaj generacij uporabnikov, ne da bi izgubila sijaj, medtem ko se drugi, na primer apnenec, sčasoma še polepšajo. Naravni kamen je tudi izredno odporen proti vodi in plesni, zato ga uporabljamo na najbolj izpostavljenih mestih v stanovanju: za tla, kopalnico, kuhinjske pulte in kamine.

Lahko vzdrževanje Naravni kamen je izredno enostavno vzdrževati – vsake toliko časa ga le obrišemo s krpo, da odstranimo prah. Nekatere vrste kamna, denimo marmor, so porozne, zato jih je priporočljivo premazati, da se vanje ne zažre umazanija. Ne glede na to, katere vrste kamen izberete, boste večino časa preživeli v uživanju ob njem in ne ob čiščenju.