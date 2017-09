Za nekaj pestrega dogajanja so v torek poskrbeli pri tehnološkem gigantu Apple. Vodstvo družbe je na zdaj že »kultnem« septembrskem dogodku predstavilo več novih izdelkov. Tako so pri družbi osvežili linijo pametnih ur watch, s katerimi se je Apple v zadnjem četrtletju povzpel na prvo mesto prodajalcev ur na svetu. Prav tako so, kot je bilo obljubljeno, dodobra prevetrili paleto novih modelov pametnih telefonov iphone. Paradni konj družbe je tako dobil uradna naslednika iphone 8 in 8 plus. Gre za sicer kozmetični nadgradnji modela 7. Razlog za majhne spremembe je dodaten model iphone X, ki so ga pri družbi Apple poimenovali z rimsko številko deset v počastitev desete obletnice splavitve prvega iphona leta 2007. Novi model prinaša obilico novih tehnologij, med drugim zaslon, ki zavzema praktično celoten sprednji del telefona, brezžično polnjenje, hkrati pa so pri Applu ostali zvesti predanosti minimalizmu. Tokrat so telefonu odvzeli gumb »domov«, potem ko so z modelom 7 razjezili kar nekaj uporabnikov z odstranitvijo klasičnega vmesnika za slušalke.

Za nekoliko razočaranja so pri Applu poskrbeli s ceno novega modela, ki se začne pri 999 ameriških dolarjih za 64-gigabajtni osnovni model. Cene delnic družbe Apple so v začetku torkovega dogodka začele rasti, vendar so nato po objavi cen znova upadle in trgovanje nato končale celo nekoliko pod gladino. To nakazuje, da vlagatelji nad spremembami niso navdušeni oziroma Apple ni prikazal dovolj inovacij, kar je zadnja leta že skoraj stalnica. Apple namreč že nekaj časa ni predstavil popolnoma novega revolucionarnega izdelka.

Poleg predstavitve novih izdelkov so pri Applu pozornost vlagateljev prevzeli tudi z napovedjo, da se skupaj s finančno skupino Bain Capital spuščajo v nakup Toshibine enote za proizvodnjo čipov. Japonska družba Toshiba je pred časom zašla v resne finančne težave zaradi slabe poslovne odločitve, da se poda na trg jedrske energije v ZDA, kjer je družba pridelala ogromne izgube. V izogib prisilni odstranitvi delnic z borze v Tokiu so se pri Toshibi odločili za odprodajo dela družbe, ki se ukvarja s proizvodnjo čipov. Ker Toshiba s čipi oskrbuje ogromen del svetovnih tehnoloških podjetij, se je za nakup vnel hud boj. Na eni strani stoji konzorcij ameriških podjetij s finančno družbo Bain na čelu, na drugi strani pa se za nakup poteguje japonski konzorcij z družbo Western Digital na čelu skupine. Družba Western Digital je med drugim proti Toshibi že pred meseci vložila milijardno tožbo. V njej obtožujejo Toshibo, da je z začetkom prodaje prekršila pooblastila, saj naj bi imela družba Western Digital predkupno pravico do projekta, v katerem je sodelovala kot aktivni partner. Kako močno je bilo partnerstvo med Toshibo in družbo Western Digital, bo zato v šestih do sedmih mesecih odločilo arbitražno sodišče. V Applu so v tem trenutku za delež v novem konzorciju pripravljeni odšteti 3 milijarde ameriških dolarjev, kar bi predstavljalo nov mejnik pri njihovih prevzemih. Spomnimo, da so pri Applu za prevzem družbe Beats v letu 2014 namenili slabe 3 milijarde ameriških zelencev.