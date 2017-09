Predstavniki Rdečega križa so jih povabili, ker so letošnja tema svetovnega dneva prve pomoči nesreče, ki se zgodijo v domačem okolju. Te so tudi najpogostejše, sploh pogosti so padci. Če imate tudi vi izkušnje z nudenjem laične prve pomoči, vabijo, da se jim oglasite na e-naslov vedrana.pokleka@rdecikrizljubljana.si in podelite uporabne nasvete. Na četrtkovo popoldne bodo zbrani skupaj obnovili tudi temeljne postopke oživljanja z uporabo AED, položaj nezavestnega, odstranjevanje tujka iz dihalne poti ter ukrepe ob znakih srčnega infarkta in možganske kapi. Znanje temeljnih postopkov oživljanja bo v njihovi organizaciji mogoče obnoviti še naslednji teden v četrtek v Kulturnem domu Dolsko v Dolu pri Ljubljani in v petek ob 10. uri v Severnem mestnem parku ob Železni cesti, kjer bo dan četrtne skupnosti Bežigrad, nato pa še 26. in 27. septembra na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu.