Cablex-T je sistemski razvijalec in dobavitelj kabelskih snopov. Podjetje je naslednik matične družbe, ustanovljene leta 1989, je ena od osmih proizvodnih enot Skupine Cablex, ki zaposluje več kot dva tisoč ljudi in ima eno od enot tudi na Kitajskem. Podjetje s sedežem v Tržiču od leta 2011 vodi Samo Prodan, ki je prišel v podjetje, ko je to še čutilo posledice krize iz leta 2008. Izvozijo 95 odstotkov proizvodnje, večinoma v zahodno Evropo. Dve tretjini njihovih kupcev je s področja bele tehnike, kot so Elektrolux, Bosch, Miele, Beko in Arçelik, sodelujejo tudi z avtomobilsko industrijo, industrijo klimatskih naprav in drugimi. Podjetje skupaj z agencijskimi delavci zaposluje okoli 330 sodelavcev. Razrez žic in kovanje kabelskih zaključkov potekata v treh izmenah na avtomatiziranih linijah, ki jim streže 60 zaposlenih, sestavljanje kabelskih sklopov pa poteka v dveh izmenah in je v celoti ročno. »V tej panogi so dobički trdo prisluženi, saj izdelki nimajo visoke dodane vrednosti, največ pa lahko pridobimo z veliko količino,« pojasnjuje Prodan.

Poskrbeli za neodvisnost

Podjetje je kmalu po Prodanovem prihodu sistematično začelo skrbeti za čim večjo razpršenost kupcev in s tem večjo neodvisnost, leta 2013 pa je na primer Cablex-T celo reševal Miele, saj jim njihov dobavitelj ni pravočasno dostavil sestavnih delov. V Cablex-T so tedaj delali tudi med novoletnimi prazniki, s čimer so naročnika prepričali, da je izdelan in pravočasno dostavljen električni snop bistveno več vreden kot električni snop po nižji ceni, ki pa ni bil dobavljen. Cablex-T se lahko pohvali tudi s tem, da je prvi na svetu kabelski snop sestavil tako, da je pred vgradnjo 100-odstotno testiran.

Nove kupce je sicer težko pridobivati, prizna Prodan, vendar pa »smo maratonci in ne obupamo zlahka«. Prednost Skupine Cablex je ne le velika sposobnost kombinirati različne proizvodne zmogljivosti in naročila med seboj – od zelo zahtevnih do zelo enostavnih – pač pa tudi v dobrih pogajalskih izhodiščih v odnosu do dobaviteljev. Podjetje uporablja sistem 5-S za vzpostavitev in ohranjanje organiziranega, čistega in varnega delovnega okolja, kar je osnova za učinkovito, kakovostno, okolju prijazno in produktivnejše delo. Metoda izvira iz Japonske. Ker si želijo čim manj napak, saj te veliko stanejo, so uvedli avtomatizacijo, kjer je to mogoče, pri ročnih delih pa sistem poka-yoke ali 100-odstotno brez napak.

Prodan spodbuja sodelavce k izboljšavam in inovacijam. Za večje inovacije je skupina inovatorjev nagrajena, dobi pa tudi delež od ustvarjenih koristi podjetja. Tako je plod Cablexovega znanja – podobno kot omenjeni sistem sestavljanja snopov – tudi izboljšanje urejenosti in preglednosti izdelanih snopov oziroma uporaba tako imenovanih blistrov, ki jim zagotavlja enostaven transport in manipulacijo od stroja do montažnega delovnega mesta.

Podjetje se je pred časom aktivno vključilo v usposabljanje na delovnem mestu, v program Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer so skupaj z območno službo Kranj usposabljanje na delovnem mestu zagotovili desetim Tržičanom. Sicer pa sodelavce vozijo s tovarniškim avtobusom tudi iz Ljubljane. Prodan pravi, da sodelavce v podjetju krasijo vztrajnost, timski duh in bojevitost. Prizna pa, da je v času gospodarske rasti in velikega povpraševanja po ljudeh sodelavce težje zadržati. Nedavno so se lotili nove sistemizacije delovnih mest, napredovanja in nagrajevanj. Želijo si, da jih čim širša javnost pozna tudi kot dobrega zaposlovalca. jpš