Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se bo od danes do nedelje na evropskem prvenstvu v Luksemburgu borila za najprestižnejši ekipni naslov stare celine. Bojan Tokić, Darko Jorgić in Deni Kožul so bili pod vodstvom Jožeta Urha tvorci slovenske uvrstitve med najboljšo evropsko šestnajsterico, ki so si jo priborili z dvema odmevnima kvalifikacijskima zmagama proti Poljski ter po eno zmago in porazom proti Belgiji. Slovenska ženska reprezentanca bo v Luksemburgu tekmovala v drugi evropski ligi, kar pomeni, da bodo Manca Fajmut, Alex Galić, debitantka na velikem članskem tekmovanju Katarina Stražar in Ana Tofant pod vodstvom selektorice Vesne Ojsteršek lahko zasedle največ 17. mesto.

Slovenski namizni tenis ima trenutno najmočnejšo reprezentanco v času samostojnosti. Šestintridesetletni Bojan Tokić že vrsto let kroji vrh evropskega namiznega tenisa, Darko Jorgić in Deni Kožul pa sta ena najobetavnejših evropskih mladih igralcev. Četrti igralec v reprezentanci je Jan Žibrat, ki si vrsto let služi kruh v tujini in ima veliko izkušenj. Hkrati je Slovenija ena redkih reprezentanc, ki nima v moštvu naturaliziranega azijskega igralca.

Žreb do Slovenije ni bil prizanesljiv, saj se bo v skupinskem delu pomerila z zadnjima dvema ekipnima evropskima prvakinjama. Danes popoldne bo njena tekmica aktualna prvakinja Portugalska, jutri pa predzadnja prvakinja Avstrija. Tretja tekmica Slovenije bo Slovaška, ki bo tekmovala z dvema kitajskima igralcema ter tradicionalno močno in neugodno domačo zasedbo, na čelu z Lubomirjem Pištejem, četrtfinalistom zadnjega svetovnega prvenstva.

Slovenska reprezentanca se je na prvenstvo pripravljala v Planici, kjer se je posvečala kondicijski vadbi, v namiznoteniškem centru na Otočcu ter dvakrat v Saarbrücknu, klubu Bojana Tokića, kjer je s poljsko in belorusko reprezentanco opravila zadnjih osem dni skupnih priprav. Iz nemške zvezne države Saarland se je včeraj odpravila na pot do zgolj uro oddaljene metropole Luksemburga.

»Če bi sami napisali žreb, bi si težko zamislili težjega, kot ga imamo. Toda s tem se ne obremenjujemo. Izkoristili bomo vsako priložnost, da presenetimo kakšnega tekmeca. Menim, da je trenutno naš realen domet uvrstitev med 9. in 16. mestom. Lahko smo povsem neobremenjeni, saj od nas nihče ne pričakuje kolajne, po drugi strani pa nihče ne bo izpadel iz prve skupine,« je včeraj s prizorišča sporočil Jože Urh. »Kot vršilca dolžnosti selektorja me najbolj veseli, da smo se na prvenstvo dobro pripravili. Opravili smo veliko skupnih in kvalitetnih treningov. Če bomo nadaljevali v takšnem tempu, bo imela reprezentanca lepo prihodnost,« dodaja Urh.

Medtem ko se Darko Jorgić in Deni Kožul s številnimi uveljavljenimi evropskimi igralci še nista pomerila, ima precej več izkušenj Bojan Tokić, ki se je v zadnjih mesecih boril s poškodbo noge. Dolgoletni najboljši slovenski igralec ima zelo slabo razmerje zmag in porazov z Avstrijcem Stefanom Fegerlom, izgubil pa je tudi zadnji dvoboj z naturaliziranim Slovakom Baijem Hejem. Proti Portugalcem ima boljše razmerje zmag in porazov. Slovenska javnost se najbolj spominja njegovega lanskega olimpijskega uspeha proti Tiagu Apolonii, s katerim si je zagotovil uvrstitev v osmino finala, kar je ob osvojeni evropski kolajni izpred šestih let njegova najboljša posamična uvrstitev v karieri.

Slovenska ženska reprezentanca se bo danes pomerila z Izraelom, jutri pa z Anglijo in Grčijo. Na prvenstvo se je slovenska reprezentanca brez Mance Fajmut pripravljala v Italiji, kjer je bila na treningu poleg domače reprezentance še angleška.