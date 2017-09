Obilno deževje povzroča težave tudi prebivalcem Istre in severne Dalmacije. Poplave so močno prizadele območje Zadra, o najhujših razmerah poročajo iz Nina in Cromarisa pri Zadru, kjer so morali zjutraj evakuirati prebivalce, ki so zaradi poplavljene ceste ostali odrezani od preostanka sveta. Na pomoč je priskočila tudi vojska, namestnik župana Šime Vicković pa ljudi opozarja, naj raje ostanejo doma in se ne vozijo z avtomobili.

Nastala je milijonska škoda V ponedeljek je v dveh urah je padlo več dežja, kot je dvomesečno povprečje. Škoda je milijonska, je danes povedal župan Zadra Branko Dukić po seji kriznega štaba. Poudaril je, da je mesto ne bo moglo samo finančno sanirati. Pričakuje, da bo zadrska županija razglasila stanje naravne nesreče za celotno ozemlje. Ambulante so danes odprte, prav tako se nadaljuje pouk v večini osnovnih in srednjih šol, ki je bil v ponedeljek prekinjen. Županijski poveljnik gasilcev Željko Šoša je dejal, da je v mestu 120 gasilcev, ki s 70 črpalkami pomagajo prebivalcem. Povedal je, da je na pomoč klicalo več kot 1000 prebivalcev, a še vedno ne morejo priti do vseh hiš. Povedal je tudi, da je na območju celotne županije približno 250 gasilcev in vojakov, ki imajo približno 100 črpalk.