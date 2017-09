Že pred letošnjim začetkom setve koruze je Mlinotest povabil domače pridelovalce k pogodbenemu sodelovanju in jim ponudil boljše pogoje odkupa koruze vrste poltrdinka. Obljubili so vsaj 13 odstotkov višjo ceno glede na tržno odkupno ceno koruze zobanke.

Pridelovalcem v Vipavski dolini je ajdovska družba povrnila tudi strošek semena. Za odkupljene količine Mlinotest zagotavlja 30-dnevni plačilni rok. Za sodelovanje so se letos odločili trije kmetje, ki so s poltrdinko posejali od 30 do 35 hektarov površin.

Kot je povedal Danilo Kobal, predsednik uprave družbe, si v Mlinotestu že nekaj let prizadevajo povečati setev koruze v dolini. Iz Vipavske doline so lani prevzeli 35 ton koruze poltrdinke, seveda pa to ni količina, ki bi zadostovala za Mlinotestove potrebe. Iz vse Slovenije so tako odkupili okoli 2000 ton poltrdinke.

»Želimo ponuditi izdelke iz lokalnih surovin. Polenta iz koruze poltrdinke ima odličen okus in bo izpolnila tudi ta pogoj. Tudi v prihodnje bomo spodbujali pridelavo surovin v lokalnem okolju,« je poudaril Danilo Kobal, ki je junija letos nasledil dolgoletnega predsednika (21 let) Davida Nabergoja.

V Mlinotestu so povedali, da imata poltrdinka in trdinka v primerjavi s hibridom, kot je zobanka, nekoliko slabši pridelek zrnja, obenem pa višjo kakovost in boljši okus. Danilo Kobal ob tem dodaja: »Koruza poltrdinka je tradicionalna zvrst koruze, ki so jo v preteklosti, ko še ni bilo novih hibridnih sort, že sejali v Vipavski dolini. Je nekoliko bogatejša po vsebnosti beljakovin in kot nalašč za mletje v zdrob, ki je zlatorumene barve.«