Marmontova lipa izgubila boj Natančno je znano, kdaj so posadili najstarejšo lipo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. To je bilo 11. julija 1810 in delo je opravil guverner Ilirskih provinc Auguste Marmont, ki je s tem odprl vrt domovinske flore. Takrat je bila stara verjetno tri leta in dr. Jože Bavcon predvideva, da šteje 210 let. Že dolgo se je borila z glivicami, a so zaradi njene zgodovinske vrednosti odlašali z nujnim posegom, junija pa so ga končno opravili. Postala je namreč nevarna, saj bi na razmočenih barjanskih tleh ob viharju zlahka padla. Mlajši del so še pustili rasti in zdaj bodo opazovali, ali bo preživel.