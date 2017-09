Najboljši spidvejisti na svetu so se tokrat merili v Teterowu v Nemčiji, med njimi pa je bil tudi Matej Žagar. Za Slovenca se je na koncu razpletlo sanjsko, saj je pokoril vso konkurenco in še četrtič v karieri stopil na najvišjo stopničko ter poslušal Zdravljico. V velikem finalu je bil boljši od Slovaka Martina Vaculika in Avstralca Jasona Doyla.

Letošnje leto za Žagarja ni bilo ravno uspešno, konec koncev je bil s tretjim mestom na stopničkah le enkrat, in sicer v Cardiffu, prejšnje tri zmage pa je dosegel v letih 2014 in 2015. Sredi avgusta je tekmoval tudi v finalu kvalifikacij svetovnega prvenstva za naslednjo sezono, a mu Togliatti v Rusiji ni prinesel sreče, saj je končal na 12. mestu in s tem daleč od mest, ki vodijo na SP tudi naslednje leto. Slovenski prvak je zato nujno potreboval čim več točk, saj ga med elito pelje le uvrstitev med skupno najboljših osem, ki si zagotovijo neposreden nastop v naslednji sezoni. S 15 točkami za zmago je cilju nekoliko bliže.

»To je zame res lep dan. Vem, da je že zelo dolgo, odkar sem bil nazadnje na vrhu. A danes sem imel res hiter motor, hvala vsem v ekipi za dobro delo. Moram priznati, da je bilo kar naporno, zjutraj sem zaradi glavobola moral vzeti tableti. Res sem vesel, da sem zdaj prišel tako daleč,« je bil vesel Matej Žagar in podal razloge za ne najbolj uspešno sezono: »Če sem čisto pošten, sem na začetku sezone naredil nekaj napačnih odločitev, povezanih z opremo. Zdaj sem spet tam, kjer želim biti. Zdaj gre vse v pravo smer in hvala vsem, ki mi pri tem pomagajo.« V finalu je izbral rdeče izhodišče, hitro pa se je izkazalo, da ima zelo dober motor. Ko se je z drugega mesta prebil na prvo, mu tekmeci niso več mogli slediti, še najbliže je bil Vaculik, ki pa je tudi ostal na drugem, in slovenski spidvejski vladar se je lahko veselil največjega letošnjega uspeha. Skupno je sicer še vedno na devetem mestu, toda do osmega Vaculika ga zdaj loči le še sedem, do sedmouvrščenega Poljaka Bartosza Zmarzlika pa devet točk. V vodstvu je Avstralec Doyle. Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo 23. septembra v Stockholmu na Švedskem, do konca sezone pa sta potem na vrsti le še dirki v Torunu in Melbournu.

Marquez napadel v zadnjem krogu V motociklističnem razredu motoGP sta po 13. dirki na vrhu z enakim izkupičkom točk (199) Španec Marc Marquez in Italijan Andrea Dovizioso. Voznik Honde je bil najhitrejši na VN San Marina, medtem ko je voznik Ducatija zasedel tretje mesto. Marquez je pot do četrte zmage v sezoni začel v zadnjem krogu, ko je napadel in prehitel Danila Petruccija (Ducati Pramac). Ta mu je sicer še skušal vrniti napad, toda po rahlem zdrsu je ugotovil, da nima smisla tvegati padca, in se je zadovoljil v drugim mestom. »Skušal sem nadzorovati dirko in sebe. Vedel sem, da sem dovolj hiter, a sem si govoril, da moram počakati do konca. V zadnjem krogu sem se odločil za napad, navsezadnje je svetovno prvenstvo zelo tesno in šteje vsaka točka. Upam, da bo šlo tako tudi naprej, to je prava pot,« se je smejalo Marcu Marquezu. Ker imata oba vodilna po štiri zmage, je o trenutnem vodstvu, kjer je Marquez prvi, Dovizioso pa drugi, odločalo več drugih mest v sezoni. V šibkejšem razredu moto2 je zmago slavil Švicar Dominique Aegterter, v razredu moto3 pa je bil prvi Italijan Romano Fenati. Naslednja preizkušnja bo Velika nagrada Aragonije v Alcanizu čez 14 dni.