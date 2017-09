Ukrajinski policisti nekdanjemu gruzijskemu predsedniku Mihailu Sakašviliju, ki mu je konec julija ukrajinski predsednik in milijarder Petro Porošenko odvzel ukrajinsko državljanstvo, čeprav ga je pred dvema letoma poklical, da bi pomagal pri reformah, danes niso dovolili napovedanega javnega vstopa v državo. Sakašvili je kljub temu z množico podpornikov na silo vstopil s Poljske v Ukrajino na mejnem prehodu pri poljskem kraju Medyka, poročajo tuje tiskovne agencije. Sakašvili in njegovi podporniki so na mejnem prehodu vstran porinili ukrajinske obmejne stražarje, ki so mu le nekaj ur pred tem preprečili vstop v Ukrajino, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ker je leta 2015 izgubil gruzijsko državljanstvo, je Sakašvili zdaj apatrid. So pa gruzijske oblasti od ukrajinskih tudi zaman zahtevale, da ga aretirajo in izročijo zaradi domnevnih kaznivih dejanj v letih 2004–2013, ko je bil predsednik Gruzije. Naklonjena pa mu je sedanja poljska vlada.

Od prijatelja do sovražnika

Vsekakor je v marsičem moderniziral Gruzijo, tudi z bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Zato ga je Porošenko postavil za guvernerja Odese, kjer je veliko leglo korupcije. Sakašvili, ki se je leta 2008 v kratkotrajni vojni poskušal postaviti po robu Rusiji, se je navdušil za protirusko majdansko revolucijo (2013–2014) in vabilu Porošenka se je odzval morda celo z neko mero idealizma. A Sakašvili zdaj trdi, da je spregledal, da gre za tajkuna, ki se je v politiko spustil zaradi svojih osebnih interesov. »Nisem videl, da je Porošenku pomemben samo denar. Reforme pa so samo piarovstvo, da bi si pridobil Zahod,« je dejal pred nekaj tedni. Sakašvilijeve reforme v Odesi niso bile uspešne, ker je bilo preveč odpora, zlasti v Kijevu. Novembra 2016 je odstopil, rekoč, da sam predsednik podpira najhujše tolpe in morilce v Odesi. Postala sta najhujša sovražnika.

Sicer sta se 51-letni Porošenko in 49-letni Sakašvili spoprijateljila kot študenta v Kijevu v času vladavine Mihaila Gorbačova. Sedanja razprtija pa kaže, kako je danes z Ukrajino. In kakšna država je to, če lahko predsednik nekomu odvzame državljanstvo, kot da bi šlo za članstvo v športnem klubu? Tri leta in pol po padcu Viktorja Janukoviča je boj proti korupciji neuspešen. Še noben pomemben politik ali uradnik ni bil obsojen zaradi korupcije. Še naprej pa se nadaljuje vojna v vzhodnem delu Ukrajine. Mladi Ukrajinci zapuščajo Ukrajino, na Poljskem jih je že vsaj milijon.

O tem, v kakšni situaciji so v Ukrajini borci proti korupciji, priča nedavno priljubljeni spletni posnetek, na katerem televizijski voditelj na ameriški televiziji News24 sporoča, da »so oblasti napredovale v raziskavah glede financ protikorupcijskega aktivista Vitalija Šabunina«. Šabunin sicer vodi pomembno nevladno organizacijo za boj proti korupciji, a ameriška televizija News24 ne obstaja, voditelj pa je igralec, ki ga je nekdo najel, on je vlogo sprejel, misleč, da gre za šalo prijateljev. Glede na to, da je bil eden glavnih namenov revolucije pozimi 2013/2014 boj proti korupciji, nekateri ukrajinski intelektualci trdijo, da je zdaj čas kontrarevolucije. Borce proti korupciji Porošenkov režim pogosto tudi označuje za Putinove agente, grozijo jim celo s smrtjo. Letos spomladi pa je ukrajinski parlament ob protestih Zahoda sprejel zakon, po katerem morajo vse nevladne organizacije in njeni člani razkriti svoje vire financiranja.